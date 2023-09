Hamilton: Mercedes moet naar hogere niveau van Verstappen en Newey

Red Bull Racing is na veertien Formule 1-races in 2023 nog altijd ongeslagen. Twaalf van de zeges kwamen op naam van Max Verstappen, die daardoor een grote voorsprong heeft in het kampioenschap. Dat geldt ook voor de Oostenrijkse formatie, dat het succes grotendeels te danken heeft aan de door chief technical officer Adrian Newey ontworpen RB19. In die bolide heeft Verstappen inmiddels het record voor meeste F1-zeges op rij aangescherpt tot tien stuks. Daar wil hij er in Singapore nog een aan toevoegen, al lijkt het Marina Bay Street Circuit niet helemaal op het lijf van de RB19 geschreven. Daarna volgen nog zeven raceweekenden met onder meer twee sprintraces, twee bandentests en één stratencircuit.

Dergelijke dingen zouden Red Bull nog kunnen laten struikelen op weg naar een perfect seizoen, maar dat zou niet de manier zijn waarop Hamilton wil winnen. Liever doet hij dat omdat Mercedes op eigen kracht van de concurrentie wint. "Ik kreeg hiervoor de vraag: zou je liever Max of Adrian Newey uit de vergelijking halen? Iets in die trant. Mijn antwoord was 'geen van beide'. Ik vind dat we naar een hoger niveau moeten en beter werk moeten leveren", oordeelt de Brit over hemzelf en Mercedes. "Zij hebben het uitstekend gedaan en je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze als collectief geweldig werk geleverd hebben en nog steeds leveren. Ik wil het niveau van ons allemaal gewoon verhogen. Toch zijn er in de komende acht races zeker veel kansen. We proberen er gewoon voor te zorgen dat we voorbereid zijn en er staan als er iets gebeurt waardoor het onze kant op valt. Daar blijven we op hopen."

Hoop op strijd voor podiumplaats

Mercedes presteert dit jaar tot dusver heel behoorlijk op circuits waar de auto's met veel downforce rijden. Zo pakte Hamilton in Hongarije al pole-position. Toch houdt hij zich op de vlakte wat betreft de potentie van de W14 op het bochtige stratencircuit in Singapore. "Ik weet het niet. Vorig jaar waren we volgens mij redelijk competitief, maar hadden we niet echt een geweldige race. Maar gezien de auto die we vorig jaar hadden, hoop ik dat we sindsdien behoorlijke progressie hebben geboekt. Hopelijk zitten we nu dan ook iets dichter bij de kop", legt hij uit. "Ik hoop dat we voor een podium kunnen strijden. Daar kom ik morgen samen met de rest achter, maar dat is de realiteit."

Het Marina Bay Street Circuit is dit jaar enkele bochten kwijtgeraakt, waar een extra recht stuk voor in de plaats is gekomen. Hamilton verwacht echter niet dat dit veel verandert voor de teams. "Het maakt de ronde makkelijker, dat staat vast. Het geeft Red Bull minder bochten om een grotere voorsprong te verkrijgen. Het is een kort recht stuk, dus ik denk niet dat iemand daar echt een voordeel aan heeft. Met uitzondering van de Ferrari's, die snel zijn op de rechte stukken, en wellicht Red Bull? Maar het is zo'n kort recht stuk dat het denk ik geen groot probleem wordt. Ik bedoel, er is over het algemeen geen enkel vlak waarop onze auto voordeel heeft. Dit is bovendien geen plek waar we historisch gezien sterk zijn. Maar in vergelijking met vorig jaar neigen we iets sneller te zijn dan we vooraf verwachten. Ik hoop dat het dit weekend weer zo is."