Hamilton houdt Mercedes scherp: "Geluk gehad met actie Verstappen"

Hamilton trok bij de seizoensopener aan het langste eind, al had dat heel wat voeten in aarde. Van dominantie was geen sprake, de Britse veelwinnaar moest jullie alle zeilen bijzetten om Verstappen van het lijf te houden. Dat lukte in eerste instantie niet, al moest Verstappen de leiding teruggeven doordat hij in bocht vier buiten de lijntjes kleurde. Het leverde Hamilton een zwaarbevochten zege op, al waarschuwt de Brit alvast dat er structurele verbetering nodig is.

"Afgelopen zondag hadden we het geluk dat Max wijd ging in bocht 4, maar ik ben ervan overtuigd dat het hem niet nog een keer overkomt", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten. "We moeten het als team dus nog beter doen. Wij moeten slimmer zijn in onze aanpak van het weekend, wetende dat we op dit moment niet de snelste auto hebben." Dat Hamilton over de uitvoering begint, is opmerkelijk. Juist op tactisch vlak heeft Mercedes zondag het verschil gemaakt, onder meer door het initiatief met een undercut over te nemen.

De structurele oplossing is natuurlijk dat Mercedes de W12 doorontwikkelt, al blijft het lage rake-concept een handicap onder het veranderde reglement. Hamilton maakt zich dan ook op voor een langdurige strijd. "Maar dat vind ik juist mooi. Ik vind het helemaal niet erg om er nog een schepje bovenop te doen om het verschil te kunnen maken." Eerder liet de zevenvoudig wereldkampioen al weten dat hij de huidige situatie juist als een kans ziet. Meer precies een kans om criticasters te laten zien dat hij ook in een iets mindere auto kan winnen.

Dat laatste heeft teamgenoot Valtteri Bottas in ieder geval nog niet laten zien. De Fin werd afgelopen zondag op meer dan 36 seconden gereden, al moet daarbij wel gezegd dat hij een extra pitstop maakte en dat één stop compleet in het water viel. "Wij hebben op dit moment gewoon niet de snelste auto, zo simpel is het. Dat betekent dat we als team alles perfect moeten doen om te kunnen winnen", aldus de negenvoudig GP-winnaar. "Natuurlijk willen we op termijn ook weer de snelste auto krijgen, daar moeten we dus keihard voor werken. En als iemand tijdens de wintertest had gezegd 'jullie krijgen twee auto's in de top-drie, winnen de eerste race en scoren meer punten dan Red Bull' dan hadden we daar meteen voor getekend. We hebben als team erg goed gepresteerd, al zijn er zeker nog dingen die beter kunnen."

