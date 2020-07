Hamilton roept teams op meer te doen in strijd tegen racisme

De Formule 1 stond de afgelopen weken uitgebreid stil bij raciale ongelijkheid en lanceerde onder andere de campagne #WeRaceAsOne. Stickers met het bij de campagne horende logo verschenen op de F1-wagens en coureurs spraken zich uit tegen racisme. Voor aanvang van de beide Grands Prix op de Red Bull Ring droegen de piloten t-shirts met de tekst End Racism en Black Lives Matter en velen van hen knielden uit protest tegen ongelijkheid. Ook een aantal teams sloot zich bij dit stille protest aan, terwijl Mercedes besloot dit seizoen met een zwarte auto te rijden en meer werk te maken van het vergroten van de diversiteit binnen het team.

Volgens Hamilton is er de afgelopen tijd een grote stap gezet, maar zijn vooral de teams er nog lang niet. “Ze kunnen meer doen en ik denk dat dat ook geldt voor de F1-organisatie. Die bepaalt uiteindelijk wat de teams wel en niet moeten doen”, aldus de regerend kampioen. “We hadden een videobijeenkomst via Zoom en daarin heb ik gezegd ‘kijk, de Formule 1 heeft toegezegd dat het een einde wil maken aan racisme en het is geweldig om te zien dat Mercedes hetzelfde doet’, maar geen enkel ander team heeft ook maar iets gezegd.”

“We hebben enkele mensen van Red Bull zien knielen en dat is fantastisch, maar wat ik mis is dat bedrijven en teams zich publiekelijk uitspreken. Als je kijkt naar Ferrari dat duizenden mensen in dienst heeft; ik heb geen woord van ze gehoord over het nemen van hun verantwoordelijkheid of een uitleg van wat ze hier in de toekomst aan gaan doen.”

Daar ligt volgens Hamilton ook een rol voor Liberty Media en de FIA. “Zij moeten meer sturing en zeggen ‘hey mensen, we moeten hier samen tegen opstaan en vechten.’” Bij gebrek aan initiatief besloot Hamilton het onderwerp dit weekend dan maar zelf op de agenda te zetten. “Om welke reden dan ook waren er geen plannen om weer te knielen. Maar we deden de rijdersbriefing en daarna hadden we een chat via Zoom”, vervolgde Hamilton. “We hadden daarin een discussie of we het opnieuw zouden doen. Ik zei dat ik het wel zou doen. Sommigen hadden zoiets van, we hebben vorige week ook al geknield dus ik ga niet nog een keer knielen. En anderen hadden opnieuw dezelfde bezwaren als vorige week. Ik heb geprobeerd om één op één met die jongens te praten.”

Uiteindelijk besloten de coureurs opnieuw een gebaar te maken maar daarbij ontbrak de centrale regie, zo bleek gisteren. Zo waren sommige coureurs nog niet eens op de grid toen de anderen hun gebaar maakten. Kevin Magnussen bijvoorbeeld was helemaal niet aanwezig omdat hij geen t-shirt of mondkapje bij de hand had.

Hamilton hoopt komend weekend in Hongarije op een meer gestructureerd protest. “Misschien dat we het komende week beter kunnen doen, als we besluiten nog een keer zoiets te doen. Maar dat is niet mijn keuze”, besloot racewinnaar Hamilton die tijdens de podiumceremonie nog wel een vuist in de lucht stak.

Met medewerking van Luke Smith