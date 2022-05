Lewis Hamilton vocht zich zaterdag naar de zesde startpositie, maar verloor na de start op zondag meteen twee plekken. Bij het ingaan van de eerste bocht botste de Brit nog met Fernando Alonso, die op zijn beurt voor de Mercedes-coureur kwam te liggen. Ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly ging voorbij aan de zevenvoudig wereldkampioen. Binnen zeven rondjes had Hamilton de schade hersteld en reed lange tijd op de zesde stek, achter voormalig teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin kon hij niet aanvallen.

Het was de derde keer in vijf races dat de safety car op een slecht moment kwam voor Hamilton. "Ik wacht nog op mijn geluk, maar tot die tijd blijf ik zo hard werken als ik kan. Als team hebben we goede punten gescoord", zegt Hamilton, die achter George Russell als zesde finishte. Na de neutralisatie kwam zijn teamgenoot namelijk langszij op een vers setje banden. Tijdens de safety car-periode werd Hamilton gevraagd of hij ook nieuwe banden wilde, maar die beslissing liet de Engelsman aan zijn team en dat had hij naar eigen zeggen achteraf anders moeten doen. "Op de baan heb je niet alle informatie voor handen", vervolgt Hamilton. "Je hebt geen idee waar iedereen zit. Zelf een beslissing nemen voelt dus als gokken en daar houd ik niet van. Ik zei tegen het team dat zij maar een beslissing moesten maken. Het geluk was echter niet aan onze zijde."

Hoewel Russell aardig uit de voeten kan met de Mercedes-bolide, heeft Hamilton er nog veel moeite mee. De Britse coureur uit Stevenage stelt dan ook dat er geen progressie is geboekt in de eerste vijf races van het seizoen. "Helaas hebben we nog steeds dezelfde snelheid als in de eerste race. We moeten blijven proberen. Het is ontzettend balen dat we in de eerste vijf Grands Prix nog niet hebben verbeterd. Ik vertrouw er wel op dat dit op een bepaald moment gebeurt. Het is zaak om hard te blijven werken", zegt hij. De renstal wordt ontzettend geteisterd door porpoising en dat zorgt er dan ook voor dat Mercedes niet alle potentie uit de W13 kan trekken. Op het Miami International Autodrome viel het volgens Hamilton mee. "Het verschilt per race, per baan, per asfalt en hoe hoog we de auto afstellen. We kunnen de auto dus verhogen om het te verminderen. In Miami viel het mee."

