Hamilton: Mercedes komt steeds dichter in de buurt van F1-zeges

Bij aanvang van de tweede seizoenshelft van 2022 staat de teller bij Mercedes nog altijd op nul overwinningen. De W13 bleek in de eerste fase van het seizoen met fikse problemen rond porpoising en bouncing te kampen, waardoor de potentie van het zero-pod concept verborgen bleef. Dat dit concept zich in de strijd vooraan kan mengen, bleek in de laatste reeks wedstrijden voor de zomerstop. De laatste zes races stond er telkens een Mercedes-coureur op het podium, terwijl Lewis Hamilton en George Russell de eerste seizoenshelft zelfs afsloten met dubbele podiumplekken in Frankrijk en Hongarije.

Het geeft Hamilton het vertrouwen dat Mercedes al een stuk dichter bij het winnen van races is, hoewel hij weet dat dit zeker geen eenvoudige klus wordt. "Dat denk ik absoluut. Natuurlijk hebben we ons verbeterd en zijn we in recente races een stuk consistenter geworden door de geweldige progressie die het team boekt, iedereen gaat ervoor en blijft pushen", zegt Hamilton in de aanloop naar de Belgische GP. "De auto wordt steeds meer een racewagen, iets wat het bij de start van het seizoen absoluut echt was - het wordt steeds meer een normale racewagen wat betreft de karakteristieken. De vorige race was ons beste optreden tot dusver, dus dat was voor ons een enorme boost dat we het gat kunnen dichten. Natuurlijk blijft het zwaar, maar we blijven ervoor knokken. De anderen doen het geweldig, maar ik denk echt dat we het gat kunnen dichten."

Teamgenoot Russell sluit zich aan bij de conclusie van Hamilton en constateert ook dat de W13 steeds dichter in de buurt van de overwinningen komt. Ook vindt hij de manier waarop Mercedes zich terug probeert te knokken inspirerend. "Dat vertrouwen deel ik absoluut. Het is denk ik gebaseerd op het feit dat we enorm veel progressie hebben geboekt. In de komende races brengen we nog meer prestaties naar de auto en dat is opwindend", vertelt Russell. "Ik denk dat we veel geleerd hebben in de laatste races voor de zomerstop. Het is inspirerend om te zien hoe het team samen de schouders eronder heeft gezet op de moeilijke momenten bij het begin van het jaar en om te zien hoe we het gat hebben gedicht. Ik denk dat er nog meer aan zit te komen en daar geven we alles voor."

