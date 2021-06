Hamilton: Uitspraak na GP Monaco was "in heetst van de strijd"

Lewis Hamilton moest de WK-leiding zoals bekend opgeven in Monte Carlo nadat hij die zondagmiddag bleef steken op P7. Gevraagd wat er van dat weekend te leren viel, liet hij bij verschillende televisieploegen weten: "Voor mezelf niet veel, maar voor het team wel." Die woorden zijn geïnterpreteerd als het afvallen van zijn eigen team, maar dat is volgens Hamilton allerminst de bedoeling geweest. "Nou ja, ik denk je in het heetst van de strijd niet altijd de beste dingen zegt", begint Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com Nederland.

Constructieve nabeschouwing

"Tegelijkertijd denk ik dat constructieve kritiek wel goed is. Die kun je alleen beter achter gesloten deuren uiten en dat hebben we ook gedaan. Uiteindelijk kan de schuld niet op één persoon worden geschoven. Ik was zelf ook onderdeel van de besluitvorming", doelt hij op de tactiek in Monaco. Mercedes koos voor de undercut, maar verloor met die zet juist posities. "We hebben alles bekeken en geanalyseerd. Bepaalde dingen die ik zou hebben gezegd, hebben ook een domino-effect teweeggebracht. We weten dat we het beter hadden kunnen doen, maar die ene race definieert ons niet. We winnen en verliezen namelijk als team."

Het maakt dat de rijen bij Mercedes weer volledig gesloten zijn en dat alle neuzen dezelfde kant op staan voor de zesde race van het seizoen. "De genoemde debriefs zijn eigenlijk alleen maar goed geweest. Ik ben erg trots dat ik met zo'n groep mensen mag werken. We wijzen niet met de beschuldigende vinger naar elkaar en werken goed samen. Natuurlijk voeren we discussies en prikkelen we elkaar, maar dat is alleen maar goed. We hebben de onderste steen boven gehaald om te kijken wat er beter kan, maar juist dat maakt ons zo sterk als team."

Goede kans op revanche in Azerbeidzjan?

Max Verstappen heeft al aangegeven dat hij eveneens op een sterk Mercedes rekent in Baku. De Nederlander denkt dat Mercedes terugslaat in Azerbeidzjan, het land waar Hamilton in 2018 al eens wist te zegevieren. "Dit is opnieuw een stratencircuit, maar wel eentje met hele andere karakteristieken [dan Monaco]. De temperatuur wijkt ook nogal af van het vorige raceweekend, dus al met al we krijgen met hele andere uitdagingen te maken. Ik denk dan ook dat we niet per definitie hetzelfde beeld gaan zien als tijdens de vorige Grand Prix", hoopt Hamilton dus niet nogmaals in het drijfzand van de middenmoot te verzanden.

Video: De uitingen van Hamilton in de persconferentie, de voorbeschouwing van Verstappen en de verdere mediadag in Baku besproken in een nieuwe F1-update