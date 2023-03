Hamilton: Mercedes anderhalve seconde te langzaam, Red Bull kan nog sneller

Waar Lewis Hamilton vorig jaar de Grand Prix van Bahrein als derde afsloot, moest hij dit jaar genoegen nemen met P5. Daar moet wel bij aangetekend dat Hamilton vorig jaar ook 'gewoon' vijfde was geworden, als Max Verstappen en Sergio Perez niet waren uitgevallen. Toch reageert Hamilton buitengewoon kort en duidelijk op de eerste twee vragen van de persconferentie in Jeddah. Heeft hij het gevoel dat Mercedes nu iets dichter bij Red Bull zit dan in Bahrein vorig jaar? "Nee." En is het gat in de voorbije winter dan alleen nog maar groter geworden? "Ja. Dat zijn hele simpele antwoorden hè", lacht de Brit zelf ook.

'Red Bull kan nog sneller dan dat we hebben gezien'

Het patroon is bij dat tijdverlies wel iets anders dan vorig jaar. "We verliezen nu eigenlijk niets meer op de rechte stukken. Vorig jaar hadden we erg veel drag op rechte stukken en verloren we daar dus veel terrein. Maar in de bochten verloren we niks, daar waren we eigenlijk net zo goed als Red Bull. Dit jaar verliezen we juist wel veel in de bochten en zijn we snel op rechte stukken. Vooral bij het uitkomen van de bochten zijn die gasten [van Red Bull] heel erg sterk. In de race waren zij nog niet eens aan het pushen. Volgens mij zijn ze nog sneller dan dat het lijkt en alsnog waren we in de race anderhalve seconde per ronde te langzaam", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten.

Het betekent dat Mercedes nog steeds een enorme weg heeft af te leggen voordat het weer aan overwinningen kan denken, laat staan aan kampioenschappen. "Om een race te kunnen winnen, hebben we nu eerst nodig dat de Red Bulls niet finishen, dat de Ferrari's niet finishen en inmiddels misschien ook dat de Aston Martins niet finishen. Maar dat betekent nog niet dat we die teams op termijn niet kunnen achterhalen. In dit team is nog nooit iemand weggelopen voor een uitdaging", blijft Hamilton strijdbaar. "Natuurlijk had ik ook liever vooraan gestreden, maar de realiteit is anders."

Geen plannen om Mercedes te verlaten

Die realiteit is tamelijk pijnlijk, zeker als Hamilton nog eens voor een achtste keer wereldkampioen wil worden. "Tegen de tijd dat wij het gat hebben gedicht, staan zij waarschijnlijk alweer te ver voor", duidt de Mercedes-coureur zelf ook op Red Bull. Het heeft allerlei verhalen opgeleverd dat Hamilton misschien verder gaat kijken voor zijn laatste F1-jaren en Mercedes kan verlaten, maar daar wil hij niets van weten: "Ik geloof nog steeds voor honderd procent in dit team, dit is mijn familie. Ik ben hier al lange tijd en heb geen plannen om ergens anders heen te gaan", laat Hamilton in Jeddah weten. "Maar we moeten onszelf nu wel gaan verbeteren en we moeten ook moedige beslissingen durven te nemen."

Volgens Hamilton moet dat laatste nu al gebeuren om in 2024 hogere ogen te kunnen gooien. "Red Bull gaat er dit jaar waarschijnlijk weer mee aan de haal, tenzij Ferrari hen natuurlijk nog kan stoppen, maar dat moeten we zien. Hopelijk kunnen wij het gat halverwege dit jaar ergens dichten, daar mikken we in ieder geval op. Dan is het waarschijnlijk al te laat voor het kampioenschap, maar hopelijk kunnen we dan nog wel enkele wenkbrauwen doen fronsen."

Video: Alonso verschalkt Hamilton op fraaie wijze in Bahrein