Hamilton op 'eerste schooldag': "Russell heeft het geweldig gedaan"

Hamilton moest vorige week aanzien hoe George Russell zijn bolide alleraardigst rondstuurde over het Bahrain International Circuit. De Britse kampioen werd geveld door COVID-19, maar was vastberaden om voor de seizoensfinale terug te keren. Na de voorgeschreven quarantainetijd van tien dagen en meerdere negatieve coronatests bleek dit ook mogelijk. En dus stapte Hamilton vrijdag weer in en kon hij de eerste trainingen als tweede afsluiten, twee tienden achter teamgenoot Valtteri Bottas.

"Ik was vanochtend vooral blij en erg dankbaar om hier weer te zijn. Het voelt goed om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten, daar kijk ik echt naar uit. Het voelde eigenlijk als een eerste schooldag", begint Hamilton zijn terugblik op deze trainingsdag. "Het duurde wel even om weer in het ritme te komen tijdens die eerste training. In de tweede sessie was ik ook nog een beetje zoekende, al ging het niet slecht." De Brit kreeg in de eerste training ook te maken met remproblemen, al heeft dat oponthoud het bedachte programma uiteindelijk niet om zeep geholpen. "De meeste zaken die we in de eerste veertig minuten hadden gemist, hebben we later alsnog kunnen afwerken."

Lof voor Russell: "Maar ik hoef niks te bewijzen"

Hamilton heeft verder lof in petto voor Russell, die hem vorige week verving bij Mercedes. "Ik denk dat George het geweldig heeft gedaan. Iedereen weet dat volgens mij wel. Of het raar was om iemand anders in mijn auto te zien? Nou ja, dat was zeker vreemd. In de 27 jaren dat ik inmiddels actief ben in de racerij, had ik nog nooit een race gemist. Op een dag zal ik er wel een boek over schrijven, maar voor nu ben ik vooral blij om terug te zijn", lacht hij.

Hamilton vindt overigens niet dat hij met zijn terugkeer in Abu Dhabi iets moet laten zien nadat Russell zijn huzarenstukje vorige week bijna kopieerde. "Nou, ik denk niet dat ik alle dingen die ik heb gedaan en heb bereikt op enige manier moet bezegelen ofzo. In dat opzicht is het niet zo belangrijk. Ik wil dit weekend gewoon volop genieten, maar het voelt zeker niet alsof ik nu nog iets moet bewijzen."

