Hamilton meerdere posities terugverwezen na straf voor hinderen in kwalificatie

Reden daarvoor is het feit dat hij in Q1 Sergio Pérez in de weg zat. De Red Bull-coureur was bezig aan een snelle ronde en naderde bocht 9, waar Lewis Hamilton juist rustig reed. Het leidde tot de nodige frustratie aan boord bij Pérez terwijl Hamilton zich van geen kwaad bewust leek en stelde dat hij ver genoeg van de lijn zat. Het incident was in ieder geval serieus genoeg voor de stewards om zich erover te buigen, wat om 17.00 uur gebeurde in het bijzijn van beide coureurs en diens teamvertegenwoordigers.

Na uitleg van beide partijen hebben de stewards geconcludeerd dat Hamilton hier Pérez te veel in de weg zat en daarom krijgt de Mercedes-coureur een gridstraf van drie plaatsen. Het betekent dat hij zondag niet van de twaalfde, maar van de vijftiende plaats moet komen. Het betekent ook dat Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen allen een plek op de startgrid winnen.

De stewards leggen uit dat Hamilton bezig was aan een koelronde om vervolgens de pitstraat op te zoeken. Hij was geïnformeerd dat Pérez aan een snelle ronde bezig was en hem naderde. "Hamilton reed vervolgens naast de lijn op de exit van bocht 8 met de intentie om ruimte te bieden aan Pérez", valt in de verklaring van de stewards te lezen. "Toen Pérez arriveerde, was Hamilton echter al in bocht 9 en reed hij op de exit van bocht 9 weer terug naar de racelijn. Daarmee hinderde hij Pérez duidelijk." De stewards stellen vast dat, hoewel er dus een duidelijke waarschuwing van het team was en Hamilton er in eerste instantie alles aan deed om aan de kant te gaan, hij 'meer vaart had kunnen minderen om de andere auto niet in de weg te zitten'. Op basis daarvan concluderen de stewards dus dat dit een geval van onnodig hinderen was, waar een gridstraf van drie plaatsen aan verbonden is.

Pérez rekende al op gridstraf

Na afloop van de kwalificatie stelde Pérez dat Hamilton een gridstraf verdiende voor zijn actie. Pérez meent dat zijn kwalificatieverloop flink beïnvloed is door dit moment, aangezien hij naar een nieuwe set van de zachte band moest grijpen om een plaats in Q2 af te dwingen. Dat betekende dat hij in Q3 slechts één run op een nieuwe set zachte banden kon rijden, waarmee hij de vijfde tijd noteerde. "De stewards zijn heel streng geweest dit jaar. Ik heb straffen gekregen voor veel minder dan dit", zei Pérez. "Dus ik verwacht dat hij een straf krijgt." Hamilton zelf zag het heel anders. "Ik deed mijn uiterste best om aan de kant te gaan, maar het was blijkbaar niet genoeg."