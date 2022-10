Lewis Hamilton lag zondag een groot deel van de Amerikaanse Grand Prix op de tweede plaats achter Max Verstappen, maar nam de leiding over toen bij een bandenwissel van de regerend F1-kampioen een wheelgun weigerde. Dit leidde tot een pitstop van elf seconden. Bij zijn terugkeer op de baan reed Verstappen zes tellen achter Hamilton. Om bij de Brit te komen moest de Red Bull-coureur eerst langs Charles Leclerc. Dat lukte en met nog zeven ronden te gaan werd ook Hamilton slachtoffer van het moordende tempo van de Nederlander. In Austin kwam Hamilton dit seizoen niet eerder zo dicht in de buurt van een zege en vond het geweldig om Verstappen even bij te kunnen houden.

"Het was een vraagteken wat onze snelheid zou zijn. In de eerste stint controleerde hij het tempo. In dat deel was het lastig om hem bij te houden", zegt Hamilton over Verstappen. "In de tweede fase van de race, na de tweede safety car, hield ik hem bij. We deden het vervolgens goed met een agressieve strategie. Ik ben echt trots op het team. Iedereen heeft zo hard gewerkt om de updates dit weekend te kunnen brengen. Ik dacht heel eventjes dat ik het tempo kon volhouden, maar door dat extra setje mediums waren zij net wat sterker."

Verstappens verse mediums betekende dat hij een bandenvoordeel had voor de laatste stint ten opzichte van Hamilton. De Brit moest tot aan de vlag op harde banden rijden. Hamilton kon een paar ronden binnen een seconde van Verstappen blijven nadat hij was ingehaald, maar liep tegen het einde van de race tegen een achterstand van vijf tellen aan. Mercedes-teambaas Toto Wolff had even het idee dat Hamilton kon winnen na de mislukte pitstop van Verstappen waardoor die vast kwam te zitten achter Leclerc. "Op een gegeven moment zaten ze er zes seconden achter en leek het erop dat er niet meer inzat. Op dat moment voelde ik dat een zege mogelijk was", aldus Wolff. "Lewis had met de harde banden het nadeel, dit omdat hij geen nieuwe mediums meer had. Maar hij hield vast aan een potentiële overwinning. Het voelde op dat moment mogelijk. Toen Max Charles eenmaal voorbij was en hij niet meer kon terugvechten, was het voor ons kwestie van wachten tot hij bij ons was."

Video: Hamilton verliest gevecht van Verstappen en finisht tweede in Amerika