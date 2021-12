Dit zeiden Hamilton en Verstappen in de persconferentie van Abu Dhabi

Lewis, je kunt zondag je achtste wereldkampioenschap winnen. Is dit het belangrijkste moment in je carrière?

LH: “Dit is onbekend terrein voor ons team en natuurlijk hebben we dit seizoen zo vaak momenten gehad dat mensen ons afschreven in deze fase van de titelstrijd. Het is wat mij betreft een geweldige prestatie van de groep geweest, zowel in de fabriek als op het circuit, niemand heeft ooit acht kampioenschappen gewonnen. Ik ben vooral dankbaar en herinner me heel goed hoe het is om voor de eerste te gaan. Dan zit je in een achtbaan en ga je door allerlei emoties.”

En Max, hoe is dat voor jou?

MV: “Wat betreft de Formule 1 zeker, maar ik heb er erg van genoten. Na vorig jaar had ik niet veel hoop dat we aan het eind van dit seizoen in deze positie in de titelstrijd zouden zitten, maar ik denk dat we vanaf het begin van dit seizoen competitief geweest zijn en we hebben wat goede resultaten gescoord. Daarentegen hebben we ook pech gehad, maar over het algemeen kunnen we als team heel trots zijn dat we hier zitten en voor de titel vechten.”

Hoe zijn de afgelopen dagen geweest, heb je ervan genoten?

MV: “Het is goed geweest, ik ben in Dubai geweest en heb een paar etentjes gehad met vrienden, familie en ik heb de verjaardag van mijn vriendin gevierd. Dat zijn zaken die ook moeten gebeuren, de Formule 1 is een ding maar er zijn genoeg andere zaken die belangrijk voor me zijn. Het weer was mooi, dat was fijn, ik verlang nog niet heel erg terug naar de winter in Europa.”

En jij, Lewis?

LH: “Ik was in de gelukkige positie dat ik ook in Dubai was, ik heb getraind en de focus gelegd op het herstel na de vorige race en het was zaak om hier tijdig te geraken. Ik heb een dag vrij gehad en plezier gemaakt. We zijn naar een skydive-tunnel geweest waar ik een beetje getraind heb, dat was erg cool.”

We hebben een vraag van een fan en die komt van Emily: “Mijn naam is Emily en ik wil jullie graag een vraag stellen: Hoe is het om beroemd te zijn en krijg je daarom wel eens gratis ijsjes?”

LH: “Uiteindelijk is het niet echt, je wordt gezien als iemand die bekend is omdat je soms op televisie komt. Het is surreëel als mensen je herkennen in een restaurant of ergens in een straat, maar je bent nog steeds dezelfde persoon en doet dezelfde dingen. Je gaat nog steeds terug naar de plek waar je thuis is. Mijn ouders kijken nog altijd naar Coronation Street en Eastenders, ik weet niet of dat laatste nog steeds bestaat. En krijg ik gratis ijsjes? Nee, eigenlijk niet. Er is een plek waar ze goede ijsjes maken, maar die krijg ik niet gratis. Dat moet ik nog eens regelen.”

MV: "Voor mij is het belangrijk dat je de echte fans kent en natuurlijk familie. Daar probeer je zoveel mogelijk tijd mee door te brengen. Natuurlijk kom je op plekken waar je iets meer herkend wordt en waar je iets bekender bent, maar ik denk dat je zoveel mogelijk jezelf moet zijn en je zo ook moet gedragen. Dat werkt het beste. En wat betreft de gratis ijsjes: Ik krijg inderdaad gratis ijs omdat de halfbroer van mijn vader een zaak heeft. Als ik gratis ijs wil, kan ik daar altijd langs gaan."

Er is veel gesproken over de kans dat de titelstrijd beslist wordt door een aanrijding tussen jullie beiden. Mocht dat gebeuren, zou het iets veranderen aan het winnen van de titel?

MV: “Als coureur ben je volgens mij niet echt bezig met dit soort zaken, je begint met de beste intenties aan een weekend en zoekt naar wat je als team zo goed mogelijk kunt doen. Je wilt de race winnen, maar in de media wordt altijd over dit soort zaken gesproken. Ik kan er niet veel over zeggen, ik ben hier om mijn best te doen en probeer mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. Hopelijk kan ik dit weekend winnen.”

LH: “Ik kan er niet veel aan toevoegen, ik heb geen controle over zaken die rond mij gebeuren, ik heb alleen controle over zaken die ik zelf doe in de voorbereiding en mijn eigen gedrag.”

Lewis, bestaan er zorgen over de eerlijkheid van de titelstrijd?

LH: “Nee, ik besteed er eerlijk gezegd geen energie aan. Ik ben hier om mijn best te doen met dit geweldige team. Om terug te komen op een eerder punt, we hadden nooit gedacht dat we in deze fase nog om de titel zouden strijden. We hebben ons als collectief geweldig herpakt en we hebben de laatste races in een geweldige positie gezeten. We gaan in volle vaart vooruit met dezelfde focus en richten ons niet op zaken waar we geen controle over hebben.”

Lewis, over de emoties rond het breken van records, is dit je grootste record en ga je na deze nog voor veel meer?

LH: “Ik weet niet, dit voelt net als andere kampioenschappen en ik kijk niet naar het aantal. Ik kijk naar elk seizoen als een apart jaar, we beginnen elke keer opnieuw. Elk jaar vecht of jaag je op de overwinning en elke training ligt de focus op het winnen van races. Ik kom niet met startnummer 1 op mijn wagen, ik rijd met nummer 44 en zie mezelf niet als de kampioen van dat jaar. Ik zie mezelf als de man die vecht voor het kampioenschap.”

In het weekendrapport van Michael Masi staat geschreven dat stewards punten mogen aftrekken. Dat is een heel specifiek thema om aan te snijden voor de finale. Hebben jullie daar een gevoel bij? Is het eerlijk om punten af te trekken als dat eerder dit seizoen niet gebeurd is?

LH: “Volgens mij is het in het verleden wel gebeurd en ik denk dat de stewards het eerder ook gedaan hebben, dat ze deze keer de kans hebben. Het is dus eerlijk dat ze die kans hebben. Ik hoop dat ze het niet gebruiken en dat we een prachtige race hebben. Ik heb er verder niet echt een mening over, ik doe mijn best en ik wil de stewards niet vaker zien dan zij mij willen zien.”

MV: “Ik weet wat in de sportieve code is opgenomen, niemand hoeft mij daaraan te herinneren. Ik denk dat ze het elk weekend kunnen benoemen, er is niets nieuws voor dit weekend.”