De twee kemphanen kwamen elkaar in de slotfase van de Hongaarse race in de eerste bocht tegen. De stewards oordeelden dat het een race-incident betrof, waaraan beide rijders een deel schuld hadden. Daarom besloot men geen straffen uit te delen. Een verrassende uitspraak, aldus Hamilton. “Ja, behoorlijk. Ik was echt heel erg verrast. En ik was al heel erg relaxed over de situatie door te zeggen: ‘Kijk, het is gewoon een race-incident. Zand erover’. Maar gezien het feit dat één auto nog volledig controle had en de ander op dat moment geen controle had, want wanneer je alle wielen blokkeert heb je geen controle meer... En als je naar de herhaling kijkt, is er veel ruimte aan de rechterkant. Dus ik was enorm verrast. Ik weet niet wie dit gezegd heeft, dat is zeker een vraag die ik ga stellen als ik ze spreek.”

Er zijn beelden van het vierkantje na de race in Hongarije waar Verstappen en Hamilton elkaar de hand schudden. Daar zou afgesproken zijn het incident later onder vier ogen te bespreken. De Mercedes-coureur stelde dat het zijn beslissing was om een interview van de Red Bull-coureur te onderbreken om “het ijs te breken”. Verstappen zei daarover in Spa: “We hebben onze visies met elkaar gedeeld en zijn naar huis gegaan." Hamilton deelt die visie niet: “Nee, we hebben er niet meer over gesproken. Ik ben naar de stewards gegaan, dat is alles. Maar we hebben geen gesprek gevoerd. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Als we tijd hebben, mogelijk tijdens de rijdersparade. Misschien. Ik heb niet het gevoel dat het per se nodig is, maar misschien is er iets wat hij kwijt wil. We hebben nog geen tijd gehad.”

Gedragen als een wereldkampioen

Verstappen eindigde op de Hungaroring als vijfde, na de aanrijding met Hamilton in de slotfase van de race. Al vanaf de eerste ronde was de Nederlander vocaal zeer aanwezig via de boordradio. Jan en allemaal moest eraan geloven: de FIA, zijn engineer Gianpiero Lambiase, de strategen van het team en de concurrentie op de baan. Verstappen kon weinig met de kritiek die hij na de race kreeg: “Als mensen mijn taalgebruik niet leuk vinden, dan hoeven ze niet te luisteren. Of ze kunnen het volume gewoon lager zetten.”

Toch doet Hamilton een duit in het zakje: “Je moet een teamleider zijn, een teamlid. Misschien niet zozeer een teamlid, maar je moet altijd onthouden dat je een team vormt met heel veel mensen en dat je je moet gedragen als wereldkampioen.” Op de vraag wat dat dan precies inhoudt, ‘je gedragen als wereldkampioen’, lachte de Brit: “Dat is een goede vraag… Niet zoals afgelopen weekend!”