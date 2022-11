Hamilton looft Verstappen: “Mag trots zijn op zijn prestaties”

Vorig jaar bereikte de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen bij de Grand Prix van Brazilië al het kookpunt. Hamilton startte de sprintrace achteraan na een diskwalificatie en vocht zich naar plek vijf. Op zondag moest hij weer vijf plekken achteruit door een motorstraf, maar kwam hij al relatief snel tweede te liggen achter Verstappen. Na een zeer spannend duel won Hamilton de race. Uiteindelijk ging de wereldtitel naar de Nederlander, nadat hij zijn Britse rivaal in de laatste ronde in Abu Dhabi inhaalde.

Dit jaar hoopten veel fans op een tweede ronde van het gevecht, maar Mercedes kwam niet op de proppen met een kampioenschapswaardige auto. Hamilton en teamgenoot George Russell konden regelmatig naar het podium, maar hebben nog geen race gewonnen. De wereldtitel werd wederom een prooi voor Max Verstappen, die Charles Leclerc in de Ferrari versloeg en dominant de hoofdprijs pakte. Bij de vorige race in Mexico, zette hij tevens een nieuw record neer. Nog nooit won iemand in één seizoen veertien wedstrijden. Het vorige record stond op naam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die beiden dertien zeges behaalden binnen een seizoen.

Hamilton is onder de indruk van wat Verstappen dit seizoen heeft gepresteerd. “Ik heb geen tijd gehad om elk aspect van wat Max dit seizoen gedaan heeft te bestuderen, maar ik denk dat hij het geweldig heeft gedaan. Hij deed alles wat hij moest doen. Het team gaf hem een geweldige auto, en hij heeft bijna elk weekend geleverd. Hij mag trots zijn op zijn prestaties. Ik weet hoe het is om in die positie te zitten. Hij heeft de kans om nog meer races te winnen. Bij de volgende twee races kan hij het record dat hij nu gepakt heeft nog scherper zetten als wij en Ferrari hem niet kunnen stoppen. Meer is er eigenlijk niet over te zeggen, hij heeft het goed gedaan.”

Video: Lewis Hamilton versus Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië 2021