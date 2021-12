Een fascinerend Formule 1-seizoen nadert de komende twee weekenden zijn climax met races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Max Verstappen heeft een voorsprong van slechts acht punten op Lewis Hamilton. De twee hebben elkaar dit seizoen hevig bevochten met clashes in Silverstone en Monza terwijl ze in Brazilië samen van de baan gingen. Oud-wereldkampioen Damon Hill hoopt dat de laatste twee races van het seizoen sportief zullen verlopen zodat het seizoen een mooie climax krijgt.

“Het zou voor de Formule 1 spijtig zijn als het met een crash eindigt”, zei Hill in gesprek met een select mediagezelschap, waaronder Motorsport.com. “Het voelt als een verplichting dat het sportief moet blijven, vind ik. Ik wil het kampioenschap afsluiten met een gevoel dat het een geweldige strijd is geweest, waarin twee waardige tegenstanders het tegen elkaar opnamen en dat de beste man van het beste team heeft gewonnen. Je wilt uiteindelijk geen animositeit over het kampioenschap hebben hangen.”

Herhaling van Adelaide moeilijk te weerstaan

Hill heeft zelf ook ervaring met een dergelijk scenario. Hij werd tijdens de finale van het 1994-seizoen uit de baan gereden door Michael Schumacher. Beide coureurs konden de race niet uitrijden. Schumachers marge in het klassement gaf hem daardoor de eerste van zeven wereldtitels. Hill sluit een clash met een dergelijk scenario niet uit en hoopt dat de FIA duidelijke richtlijnen stelt voor de finale.

“Als Max aan de leiding gaat en het wordt een rechtstreeks duel, dan wordt het voor een coureur heel moeilijk om een agressieve verdediging te weerstaan, dat is heel aantrekkelijk op zo’n moment”, verklaarde hij. “Hoe kan de sport voorkomen dat we een unhappy ending gaan krijgen? We hebben genoeg kampioenschappen gehad die op basis van controverse beslist werden. Voor al het goede werk in deze sport zou het jammer zijn als dat zou gebeuren. Misschien hebben we duidelijke richtlijnen nodig waarbij een puntenstraf uitgedeeld kan worden als er een clash is. Misschien is dat de enige manier om zoiets te voorkomen.”

Hill geeft tijdens de GP van Saudi-Arabië zijn analyse bij Sky Sports F1.