Hamilton: "Verstappen heeft geen moment gezweet in F1-seizoen 2023"

Mercedes hoopte dit jaar het gat naar Red Bull te dichten, maar dat zat er in die 22 races niet in. Max Verstappen domineerde dit seizoen terwijl Mercedes de schade beperkt hield met de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Lewis Hamilton heeft niet het gevoel dat Mercedes dit jaar écht in de buurt is gekomen van Red Bull, al zag hij in Austin wel dat ze dichterbij stonden dan de rest van het seizoen. "Maar zij hadden nog altijd minstens twee tienden van een seconde voordeel", zegt Hamilton in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Je kunt de rondetijden en de data van Max bekijken: hij zat vaker wel dan niet gewoon te chillen vooraan. Hij heeft zichzelf volgens mij geen enkel moment in het zweet gewerkt dit jaar. Zelfs toen we hem op de hielen zaten in Austin zat hij niet te zweten. Hij was gewoon in staat om het onder controle te houden. Als je je in de positie bevindt dat je de performance hebt en het rustiger aan kunt doen, dan gaat de auto langer mee, net als de banden. Je hebt dan de sweet spot gevonden en het is geweldig om je in die positie te bevinden."

Hamilton prijst Red Bull voor het 'geweldige werk' dat zij hebben geleverd. "Ze verdienen het", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Wij zitten in de achtervolging, al was de pole-position in Boedapest geweldig. We konden er echter niet van profiteren. Er zijn kleine beetjes hoop geweest en je moet je daar gewoon aan vastklampen."

Het is nu aan Mercedes om met een reactie te komen na twee moeizame seizoenen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat het team het voor de opvolger van de W14 over een andere boeg gaat gooien, maar volgens Hamilton is het niet mogelijk om weer compleet vanaf nul te beginnen. "Met de tijdlijn en beperkte middelen die je hebt, kun je het [concept] niet zomaar weggooien en opnieuw beginnen. Je kunt een auto niet kopiëren en vanaf daar beginnen. Kijk naar de Astons. Zij probeerden een auto te kopiëren, maar het was niet hetzelfde", doelt de Brit op het seizoen 2021, toen het team (destijds nog Racing Point) met een zogenaamde 'roze Mercedes' kwam. Het team begon toen sterk, maar verloor in de ontwikkelingsstrijd gedurende het seizoen. "Zo makkelijk is het niet", stelt Hamilton daarom ook. "Je moet proberen de goede onderdelen te nemen en met vallen en opstaan andere onderdelen proberen toe te voegen."

Vergelijkbaar met auto van 2020

Na de race in Abu Dhabi liet Hamilton al blijken dat hij opnieuw een sterk seizoen verwacht voor Red Bull. Dat team had een dusdanig sterke basis, dat het al vroeg in het seizoen de focus naar 2024 kon verleggen. "Maar je kunt je ook voorstellen dat zij terughoudend zijn met het doorvoeren van te grote veranderingen om erachter te komen dat het de verkeerde [keuze] is. Wij moeten week in week uit extra performance toevoegen. Wij hebben hogere doelen dan ooit tevoren omdat we een enorm gat te overbruggen hebben. Dat maakt het echt lastig."

In die achtervolgersrol heeft Hamilton, met name in Austin, goed zicht gehad op de RB19 van Verstappen. Wat hij heeft gezien? "Het doet alles goed. Qua karakteristieken lijkt hij erg op mijn auto voor 2020. Superstabiel. Hij draait op alle cilinders. Het lijkt alsof deze in een window zit dat wij voorheen hadden. Dat is voor een coureur een droom, want dan kun je echt je persoonlijke capaciteiten maximaal benutten."