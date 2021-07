Hamilton over actie bij Verstappen: “Zou het precies zo weer doen”

Twee weken na de Grand Prix van Groot-Brittannië is de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nog altijd het voornaamste gespreksonderwerp in de paddock. Tijdens de donderdagse persconferentie voor de Hongaarse Grand Prix kwam de clash meerdere malen ter sprake. Vanzelfsprekend werd ook Hamilton ernaar gevraagd toen het tegen het einde van de middag zijn beurt was om samen met Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas de pers te woord te staan.

Hamilton, die een tijdstraf kreeg voor het incident maar daarna alsnog de race wist te winnen, wilde er aanvankelijk weinig woorden aan vuil maken. “Alles is gezegd wat erover gezegd moest worden”, begon hij, om vervolgens aan te geven dat zijn aandacht in de voorbij periode vooral is uitgegaan naar de lancering van Ignite, een nieuw initiatief van Mission 44 en het Mercedes Formule 1-team om diversiteit en inclusiviteit in de autosport te promoten. Op een vraag van Motorsport.com of hij kan uitleggen waarom hij in Copse iets verder naar buiten reed bij Max dan later in de race bij Charles Leclerc, die hij bij dezelfde bocht aan de binnenkant probeerde in te halen, reageerde de zevenvoudig wereldkampioen: “Ik kan het absoluut uitleggen, maar dat ga ik niet doen. Ik race al god weet hoeveel jaar. Ik weet hoe ik bochten moet nemen en inhaalacties moet maken. Ik zal geen energie verspillen aan een uitleg. Het zal misschien moeilijk zijn voor mensen om het volledig te begrijpen, maar goed.”

Red Bull-teambaas Christian Horner noemde de actie eerder ‘wanhopig’ en een ‘zevenvoudig wereldkampioen onwaardig’. Hamilton staat echter nog altijd achter zijn passeerbeweging, ondanks dat deze leidde tot een zware crash en de stewards vervolgens oordeelden dat het incident vooral zijn schuld was. “Met betrekking tot de move, ik zou hem waarschijnlijk exact zo weer doen als de vorige keer”, merkte Hamilton droogjes op. “Na alles bekeken en geanalyseerd te hebben en op basis van alle ervaring die ik heb - en ik heb over de jaren nogal wat ervaring opgedaan - zou ik er niets aan veranderen.”

Verstappen uitte na de race op Silverstone kritiek op de wijze waarop Hamilton en Mercedes de overwinning vierden en noemde dit donderdag opnieuw ‘respectloos’. De Limburger was zelf op dat moment in het ziekenhuis voor controle. Hamilton: “Ik was me er echt niet van bewust. Ik had op een scherm gezien dat hij uit de auto was. Het leek erop dat hij oké was en ik kreeg vervolgens ook te horen dat hij in orde was. Dus ik was me er niet van bewust, totdat de media er na afloop over begon en me op de hoogte bracht van het feit dat Max naar het ziekenhuis was. Niemand van ons wil een andere coureur gewond zien raken of in gevaar brengen. Ik heb Max na de race gebeld om te checken of hij in orde was en hem te laten weten dat er nog steeds respect is. Misschien dat hij daar anders over denkt, maar dat is prima.”

“Ik vond ons gedrag niet respectloos”, vervolgt Hamilton. “Het is één ding om het te vieren als je het weet, maar iets anders als je het viert terwijl je het niet weet. En zoals ik zei, was ik me er niet van bewust.“ De nummer twee in het klassement vond de feestelijkheden na afloop ook niet overdreven uitbundig. “Het was mijn thuisrace. We hadden ongelooflijk hard gewerkt om eindelijk weer eens zo’n resultaat te hebben. En het was gewoon een fantastisch moment, ook omdat er zoveel publiek bij was, wat we vorig jaar hebben moeten missen. De emoties liepen hoog op. Er zat verder niets achter. Het was gewoon geweldig om zoveel mensen bij elkaar te zien. Het was een natuurlijke emotie en ik ga mijn emoties niet verbergen.”

Racisme ‘niets nieuws’

Hamilton kreeg na de Grand Prix van Groot-Brittannië veel racistische opmerkingen naar zich toe geworpen over social media. De Formule 1, Mercedes en Red Bull Racing kwamen daarop met statements om zich tegen het racisme te keren. “Het is niets nieuws voor me”, zei Hamilton over de berichten die hij na de race op Silverstone kreeg. “Ik heb er niet zo heel veel meer over te zeggen.”

“Wat ik wel wil zeggen is dat het geweldig was om support te krijgen van de sport, mijn team en een paar coureurs. Het was voor het eerst had ik het gevoel had dat ik niet alleen stond. Want voorheen zei niemand er iets van. Toen het gebeurde in 2007, zei niemand daar wat van. Dus het is fantastisch om te zien dat er op dat vlak stappen zijn gemaakt. Dit soort gedrag hoort nergens thuis. Maar als ik degene moet zijn aan wie het gericht is en het voor bewustzijn zorgt bij mensen, dan hoort dat bij mijn reis en is dat de reden waarom ik hier ben.”