Hamilton: "Verstappen staat er helemaal alleen voor bij Red Bull"

Na een ronduit eenzijdige krachtmeting op Spa kijkt Verstappen tegen een achterstand van 47 punten aan op WK-leider Hamilton. De Brit lijkt probleemloos op zijn zevende wereldtitel af te stevenen en daarbij flink te worden geholpen door een superieure auto. Zelf ziet hij dat echter anders. "Als je even naar Red Bull kijkt, dan denk ik dat zij ook echt een hele goede auto hebben. Mensen wuiven dat weg, maar ze hebben echt een hele goede auto hoor", aldus Hamilton in gesprek met Sky Sports F1.

Het echte probleem schuilt volgens Hamilton niet in de RB16, maar in de personele bezetting bij Red Bull ofwel het achterblijven van Alexander Albon. "Max levert geweldig werk met die auto, maar uiteindelijk zitten beide coureurs niet op een vergelijkbaar niveau, zoals dat met Valtteri [Bottas] en mij wel het geval is. Dat maakt het een stuk moeilijker voor hen", vervolgt de 89-voudig Grand Prix-winnaar. Hij zegt daarbij uit eigen ervaring te spreken. "Ik heb het jaren geleden zelf ook meegemaakt, toen ik nog bij McLaren zat. Toen was ik ook de enige coureur die vooraan reed en had ik geen teammaat om me rugdekking te geven. Daardoor loop je constructeurspunten mis, maar kun je op strategisch vlak ook niets proberen tegen de andere auto waar je mee strijdt. Zij hebben dat nu ook, Verstappen staat er eigenlijk alleen voor."

Mede hierdoor koos iedereen aan de kop voor een éénstopper, Verstappen kon door de nabijheid van Daniel Ricciardo geen tweede stop maken om Mercedes onder druk te zetten. Verstappen en Horner wezen dat al aan als oorzaak van een 'saaie race' en Hamilton ziet ook in dat de amusementswaarde ver onder de maat was. "Het draaide allemaal om de banden. Nagenoeg iedereen heeft een éénstopper gemaakt en die éénstoppers zijn nou eenmaal saai. Iedereen moet de banden managen om te voorkomen dat ze lek gaan of dat ze klappen. Dat is niet het echte racen. Ik was bijvoorbeeld bang voor een herhaling van Silverstone en deed het daardoor ook rustiger aan. Misschien was het helemaal niet nodig, maar ik kon het risico niet lopen in leidende positie. Verder wil ik zelf ook graag meer strijd zien in de Formule 1, maar dat is niet aan mij. We moeten bij Mercedes gewoon blijven doen wat we nu ook al doen."

Met medewerking van Oleg Karpov

