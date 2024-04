Na het huidige Formule 1-seizoen stapt Lewis Hamilton van Mercedes over naar Ferrari. Voor velen een verrassende overstap, maar Hamilton had dit op zijn eigen manier al veel eerder aan zien komen. "In alle eerlijkheid, ik manifesteer altijd alles wat ik wil. Ik doe dat elk jaar. Werken met Tommy [Hilfiger], wereldkampioenschappen winnen. Records breken. Ik doe dat ook met andere plannen voor de toekomst", verklaart de recordkampioen in gesprek met het tijdschrift GQ. "Ik denk dat ik dat [de overstap naar Ferrari] onbewust gemanifesteerd heb, al van jongs af aan. Dit was altijd al iets wat ik voor me zag."

Dat de overstap eraan komt, betekent niet dat Hamilton zich niet volledig inzet voor zijn huidige werkgever. "Ik probeer nu Mercedes zo ver mogelijk te krijgen", verzekert de Brit. "Mijn focus voor nu is hoe ik het best voor Mercedes kan rijden, zelfs na alle succesvolle jaren die we hebben gehad. Ik probeer de mensen om me heen bij alles te betrekken."

Het nieuws van zijn vertrek kwam bij de meeste mensen bij Mercedes als een schok, geeft Hamilton toe. "Sommigen hebben het nieuws goed ontvangen, de ander wat minder", aldus de coureur, die daarmee niet zegt dat de inzet van de mensen om hem heen verminderd is. "We willen samen met iets moois eindigen."

De start van het seizoen valt nog tegen, want het beste resultaat was de zevende plek tijdens de seizoensopener in Bahrein. In de WK-stand staat hij ook slechts op de tiende plaats, maar volgens Hamilton ligt dat niet aan zijn eigen voorbereidingen. "Ik heb harder getraind dan ooit tevoren. Ik ben fysiek gezien nog nooit zo goed voorbereid geweest", vertelt de 39-jarige. "Ik ben daarom heel erg enthousiast over wat me nu te wachten staat, ook omdat er daarna niets zeker is. Ik heb wel van alles al voor me gezien. Ik heb allemaal plannen voor wat hierna – in de volgende fase [van mijn carrière] moet komen."