Hamilton stelt nieuwe manager aan voor zakelijke activiteiten

Lewis Hamilton is op het circuit al jarenlang succesvol met de ene na de andere wereldtitel, maar de Brit zit ook buiten de baan niet stil. De afgelopen jaren richtte hij diverse organisaties op, waaronder The Hamilton Commission om de aanwezigheid van gekleurde mensen in de Britse racerij te vergroten. Ook is hij met zijn eigen X44-team actief in het Exteme E-kampioenschap.

Gezien de vele balletjes die hij, buiten zijn raceactiviteiten, hoog moet houden heeft Hamilton de hulp ingeroepen van Penni Thow. Zij gaat Hamilton helpen om Project 44 verder op te bouwen terwijl hij zich kan focussen op de Formule 1-activiteiten. Een bron dicht bij P44 liet Motorsport.com weten: “Lewis wil zich de komende jaren nog toeleggen en focussen op zijn racecarrière, maar door deze samenwerking kan hij ook zijn bedrijven voor de langere termijn opbouwen en laten groeien.”

De Canadese, in New York woonachtige Thow is oprichter en CEO van Copper, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het investeren in en adviseren van talenten op het gebied van entertainment, media, kleding, sport, technologie en filantropie. Ze werkte samen met de Amerikaanse muziekmagnaat Scooter Braun, die vooral bekend is als manager van onder meer Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato en meer. Ook droeg ze bij aan het benefietconcert One Love Manchester.

Eerder dit jaar maakte Hamilton bekend in goed overleg afscheid te hebben genomen van zijn jarenlange manager en goede vriend Marc Hynes.