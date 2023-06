Het huidige Mercedes-contract van Lewis Hamilton loopt eind dit jaar af en dus wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van de Brit. Sommigen twijfelen of de 38-jarige coureur uit Stevenage nog wel de motivatie heeft om langer door te gaan, aangezien hij momenteel geen auto heeft waarmee hij voor de achtste keer wereldkampioen kan worden. Bovendien heeft Hamilton naast het racen genoeg andere passies, waaronder mode en muziek. Ook waren er geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari, al waren beide partijen er als de kippen bij om die te ontkrachten.

Telkens als de toekomst van Hamilton bij Mercedes ter sprake komt, geven hij en teambaas Toto Wolff aan er vertrouwen in te hebben dat ze er samen uitkomen. Naar nu blijkt is de deal inmiddels zo goed als rond. Toen Hamilton in de persconferentie na de Spaanse Grand Prix de vraag kreeg of hij volgend jaar ook voor Mercedes rijdt, antwoordde hij namelijk: “Nou, we hebben nog niets ondertekend. Maar volgens mij heb ik morgen een meeting met Toto. Hopelijk kunnen we de klus dan klaren.”

Hamilton, die als tweede eindigde op het circuit van Barcelona, zei verder niet te geloven niet dat zijn prestaties lijden onder het feit dat er nog geen overeenkomst ligt. Maar hij voegde toe dat het ook geen kwaad kan om de boel vast geregeld te hebben. “Je kan aan mijn resultaat van vandaag zien dat het niet van invloed is op mijn prestaties, maar het is wel iets wat altijd in je achterhoofd rondsluimert. Dus ik denk dat als het klaar is, ik wel beter kan focussen.”

Ondanks dat Hamilton momenteel niet over een winnende auto beschikt, heeft hij nog altijd het volste vertrouwen in het team. “Ik zie een heel sterk team en iedereen is nog steeds erg hongerig. Het was heel speciaal om vandaag op het podium te staan en de blijdschap te zien bij iedereen met wie ik al zo lang samenwerk. En als we nu naar de fabriek gaan, zal de energie daar ook fantastisch zijn. Maar deze jongens gunnen zichzelf niet de tijd om te genieten of blij te zijn. Ze gaan meteen aan de slag om te kijken hoe we de volgende race kunnen winnen. Dat is wat ik zo mooi vind aan ze.”

Toen Wolff bij Sky Sports gevraag werd naar een nieuw Mercedes-contract voor Hamilton, sprak de teambaas: “We moeten alleen nog even met elkaar zitten met een kop koffie. Dat zal een half uur duren.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Spanje