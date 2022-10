Hamilton: Limiet zoeken in Mercedes voelt als benaderen schoppend paard

Mercedes heeft na acht constructeurstitels op rij de kroon af moeten staan aan Red Bull Racing. De tegenvallende W13 ligt daar grotendeels aan ten grondslag, want zowel George Russell als Lewis Hamilton heeft nog geen race kunnen winnen met de machine. De bolide kampte met name in de eerste fase van het seizoen met bouncing en porpoising, terwijl de algemene prestaties van de bolide zwaar tegenvielen. Ook helpt het niet mee dat het rijgedrag van de W13 volgens Lewis Hamilton ronduit onvoorspelbaar is. De zevenvoudig wereldkampioen beleeft een lastig 2022 en stelt dat het temmen van de Mercedes-bolide een uitdaging is gebleken.

Om te beschrijven hoe lastig de W13 zich soms gedraagt, trekt Hamilton een opvallende vergelijking. "Ik heb het omschreven voor mijn engineers: stel je voor dat je een paard van achteren benadert en dan zo dicht bij als mogelijk is te komen. Wat is dan het breekpunt en het moment dat het paard je in je gezicht schopt? En je weet dat het pijn gaat doen als je gezicht geraakt wordt", legt Hamilton in een interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, uit. "Dat is een van de beste manieren waarop ik kan omschrijven hoe het voelt als je probeert op de auto te leunen en die steeds uitbreekt. Bij deze auto lijkt dat willekeurig te gebeuren."

Verwachtte snellere oplossing voor problemen

Inmiddels lijken de problemen van Mercedes met de W13 grotendeels onder controle, maar het heeft enige tijd geduurd voordat er oplossingen gevonden werden. Die problemen waren al aanwezig tijdens de eerste F1-test in Barcelona en Hamilton wist dan ook meteen dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden. Toch duurde het oplossen van de issues langer dan hij verwachtte. "Ik had een gevoel toen ik voor het eerst in de auto reed. Maar je kan nooit nee zeggen en je mag nooit, nooit zeggen. Misschien zouden we het voor de eerste race opgelost hebben, wie weet?", zegt Hamilton. "Soms is het lastig te weten hoe lang het gaat duren voordat deze dingen opgelost zijn. Daarnaast heb ik nooit dergelijke bouncing gehad."

"Ik verwachtte dat de jongens niet lang nodig zouden hebben. Zij verwachtten niet dat het zo lang zou duren om te begrijpen wat het stuiteren veroorzaakte. Ze moesten nieuwe tools ontwikkelen, allemaal dingen die we hiervoor niet hadden", vervolgt Hamilton. "Je houdt je vast aan hoop. Dan komt de volgende upgrade en die werkt niet, en die daarna werkt ook niet. Stel je voor dat mensen deze dingen maken en de prestaties zien in de windtunnel, maar dat ze het niet terugzien op de baan. Man, je krijgt telkens een nieuwe klap. Dat is echter niet het einde en we staan nog fier overeind. Het wordt niet makkelijk om deze auto om te toveren in eentje die volgend jaar vooraan meedoet, maar ik denk dat we veel beter begrijpen waarom de auto zich zo gedraagt."

Tekst gaat verder onder de foto.

Met diverse ingrepen aan de vloer heeft Mercedes geprobeerd om porpoising en bouncing tegen te gaan. Foto: Giorgio Piola

Hoewel het gestuiter van de W13 het opvallendste probleem was, zijn er volgens Hamilton meerdere factoren die samen een verklaring vormen voor de achterstand ten opzichte van Red Bull en Ferrari. "De stijfheid van de auto, tot het punt dat de vering vrijwel nutteloos en stijver dan de banden is. De banden worden geplet en stuiteren, waardoor we ook op de banden stuiteren", stelt hij. "En dan de aerodynamische eigenschappen. Drag is voor ons een groot probleem. Boven een bepaalde snelheid loopt de rest bij ons weg. Het is wanneer je remt, de voorkant daalt en de achterkant omhoog komt. De aero verplaatst zich op dat moment. Ook gebeurt het wanneer je op het gas gaat. Het is verschillend op lage en hoge snelheid. Er zijn zoveel problemen."

Achterstand in kampioenschap op Russell doet Hamilton weinig

Het is inmiddels bekend dat Hamilton gedurende het seizoen sessies heeft opgeofferd om met het team naar een oplossing te zoeken. "Ik heb alle mogelijke instellingen geprobeerd. Daar was ik aan het begin van het jaar mee bezig. Het hele idee om op je best te presteren en ieder weekend het beste resultaat te halen is natuurlijk mooi, maar het ging mij echt om het oplossen van problemen. Dus: 'Ik zal deze sessie of alle sessies opofferen om meer gegevens en informatie voor jullie te verzamelen.' Zodat we een beter begrip hebben van wat er gebeurt als we teruggaan naar de fabriek. Uiteindelijk heeft dat sommige weekenden wel belemmerd."

Daar waar Hamilton in de eerste fase van 2022 wat wisselvallig presteerde door de experimenten, behaalde teamgenoot George Russell op regelmatige basis klasseringen in de top-vijf. Het zorgt er tevens voor dat het de zevenvoudig wereldkampioen weinig uitmaakt wie van de twee hoger eindigt in het kampioenschap, als is dat ook zo doordat de titels buiten bereik zijn gebleven. "George en zijn team experimenteren niet in dezelfde mate", weet Hamilton. "George doet het geweldig en daar heb ik geen problemen mee. Op de achtergrond spelen tussen ons ook geen problemen. Ik heb de grote, diepe gesprekken met mensen met wie ik al tien jaar samenwerk. Zo kunnen Shov [Andrew Shovlin] en ik discussies hebben, constructieve discussies."

"George is bezig met zijn eerste jaar in dit team en hij doet zijn werk gewoon zo goed mogelijk. Hij speelt minder met de afstelling. Ik doe al dat soort werk, ik vergelijk verschillende vleugels en verschillende dingetjes. Daar hou ik ook van", aldus Hamilton. "Als we volgend jaar een auto hebben waar we veel blijer mee zijn, dan kunnen we ons meer focussen op niet al te gekke dingen doen met de afstelling. Dan kunnen we beter met elkaar strijden. Als hij dit seizoen voor mij eindigt, dan maakt mij dat niets uit. We doen niet mee om de titel, we staan vierde en zesde. Als we eerste en tweede hadden gestaan, dan was het een ander verhaal geweest."