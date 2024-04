Met zijn 39 jaar is Lewis Hamilton een van de oudste Formule 1-coureurs, maar stoppen staat nog niet op de planning. Na dit seizoen staat hij namelijk voor meerdere seizoenen onder contract bij Ferrari. Wel denkt de meervoudig wereldkampioen al na over hoe hij zijn dagen na zijn actieve racecarrière in gaat vullen. "Ik heb met zoveel fantastische atleten gesproken, van Boris Becker tot Serena Williams en zelfs met Michael Jordan. Telkens als ik met een grootheid sprak die al gestopt was - of nog actief was - merkte ik dat ze allemaal bang waren voor wat daarna komt. Ze hadden zich niet goed voorbereid", vertelt Hamilton in gesprek met het magazine GQ. "Sommigen zeiden dat ze te vroeg waren gestopt, anderen zeiden weer dat ze te lang waren doorgegaan. Of ze zeiden 'ik had niets na mijn carrière gepland.' 'Ik stortte volledig in, omdat mijn hele leven rondom de sport was ingericht'."

Hamilton wil voorkomen dat hij in het zwarte gat valt. "Sommigen zeiden dat het een zooitje was nadat ze stopten, dat ze zichzelf verloren. Ze vielen in een groot zwart gat, in een leegte. Ze hadden geen idee hoe ze die konden opvullen. Ze maakten daarna te snel een keuze om het gat te vullen, waardoor ze dat met het verkeerde deden", vertelt de coureur. "Uiteindelijk vonden ze wel iets, maar bij de een duurde dat langer dan bij de ander. Het hielp mij nadenken over de vraag hoe ik dat kan voorkomen. Ik ben daarna serieus gaan nadenken waar ik gepassioneerd over ben."

Die zoektocht naar de iets waar Hamilton zijn leven mee kan vullen is al een eind, maar het was geen eenvoudige opgave. "Het ingewikkelde is dat ik eigenlijk alles wel wil doen. Ik ben heel erg ambitieus", vertelt de openhartige Mercedes-coureur. "Ik geloof niet in de woorden 'kan niet', maar om ergens echt goed in te zijn moet je het 10.000 uur doen. Ik heb dat natuurlijk met racen al gedaan, maar er is niet genoeg tijd om dat op allerlei andere vlakken ook te doen." Wat zijn dan dingen waar Hamilton zich op wil focussen? "Ik denk film en mode."