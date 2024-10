Hamilton leeft mee met Norris: “Heb dit ook meegemaakt met Max”

Het belangrijkste nieuws van de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico is het verzoek van McLaren om het duel tussen Lando Norris en Max Verstappen in Austin nogmaals te beoordelen. De Brit werd bestraft voor inhalen buiten de baan, maar menig collega vindt dat de Nederlander te agressief verdedigde en zijn rivaal daarmee buiten de baan dwong. Lewis Hamilton vocht in de afgelopen jaren al vele duels uit met Verstappen en werd ook gevraagd naar het incident: “Het is altijd een grijs gebied geweest, daarom is deze discussie nog niet gestopt. Je zou niet in staat moeten zijn om… Ik heb het ook vele malen meegemaakt met Max. Je zou niet gewoon aan de binnenkant van een ander moeten kunnen duiken en vervolgens van de baan gaan, en nog steeds de positie mogen behouden.”

In gesprek met Sky Sports ging hij nog een stapje verder: “Het is interessant dat men het er nu over heeft, want in 2021 gebeurde precies hetzelfde met mij. Neem Brazilië bijvoorbeeld. Tijdens het aanremmen zit je ervoor, maar vervolgens haalt de rijder in de auto aan de binnenkant zijn voet van de rem, haalt de bocht niet en daardoor moet je wijd gaan. Dan zeggen ze dat allebei de rijders wijd gingen, maar jij had geen keuze omdat je een aanrijding moest voorkomen. Er moet zeker iets aan gedaan worden, want het gebeurt nu regelmatig.”

Teamgenoot George Russell vult aan: “Ik ben heel erg benieuwd of de FIA, nadat ze alles nog eens goed bekeken hebben, besluit dat Max een straf had moeten krijgen voor wat hij gedaan heeft. Naar mijn mening had hij een straf moeten krijgen. Er is op dat vlak geen maas in de wet. Hij zit in een titelstrijd met Lando, net zoals hij in een titelstrijd verwikkeld was met Lewis. En ik denk niet dat hij dezelfde actie had uitgevoerd tegen iedere andere coureur, net zoals hij in Brazilië 2021 die actie niet had ingezet tegen een andere rijder. Het is een beetje do or die, en hij racet graag op die manier tegen zijn titelrivaal. En dat begrijp ik volledig.”

Vaste stewards in F1?

Hamilton komt vervolgens met een oplossing: permanente stewards. “Er moeten zeker veranderingen doorgevoerd worden. Ook is er week in, week uit inconsistentie in de wijze waarop regels worden toegepast, afhankelijk van welke stewards er zijn. En als sport moeten we op alle vlakken de lat hoger leggen. Kijk naar andere wereldwijde sporten, daar zijn fulltime scheidsrechters. Dat zou voor onze sport ook helemaal niet slecht zijn.”

Video: Het beroep van McLaren uitgelegd