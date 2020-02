Hamilton deelt Laureus Award met Messi

Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton is samen met FC Barcelona-ster Lionel Messi uitgeroepen tot Sportman van het Jaar bij de prestigieuze Laureus Awards.



De Laureus Awards, ook bekend als de Oscars van de sport, delen elk jaar prijzen uit aan de beste sporters ter wereld. Dit jaar ging de hoofdprijs van Sporter van het Jaar niet naar een, maar naar twee atleten. Lewis Hamilton, die in 2019 zijn zesde wereldtitel Formule 1 behaalde, deelt de award met Lionel Messi, de voetballer van FC Barcelona en het Argentijnse nationale elftal. Messi won het voorbije seizoen de Spaanse competitie met Barça en kreeg eerder ook al de Ballon d'Or voor de beste voetballer van het jaar.



Hamilton en Messi werden door de leden van de Laureus Academy verkozen boven andere genomineerden als MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez, tennisser Rafael Nadal, marathonman Eliud Kipchoge en golfer Tiger Woods.



Ook Formule 3-rijdster Sophia Floersch viel in de prijzen. De jonge Duitse kreeg de award voor Comeback van het Jaar. Na een ernstige crash in de Grand Prix van Macau 2018, waarbij Floersch een rugblessure opliep, maakte ze een bewonderenswaardige terugkeer in de editie 2019.



Onder de leden van de Laureus Academy zijn er ook enkele ronkende namen uit de auto- en motorsport zoals Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Giacomo Agostini en Mick Doohan.