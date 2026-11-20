Formule 1 GP van Las Vegas
Lewis Hamilton lanceert buitenaardse Area 44-collectie voor GP van Las Vegas
Het modelabel van de Ferrari-coureur heeft voor de raceweek een UFO-gethematiseerde collectie uitgebracht, inclusief de eerste knitwear van het merk
Lydia Mee
Gepubliceerd: 20 nov 2026, 09:45
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Het modemerk +44 van zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton is teruggekeerd naar Las Vegas met Area 44, een collectie met alien-thema die is uitgebracht in aanloop naar de Grand Prix van dit weekend.
De collectie is te koop via de website van +44 en bij een pop-up op de Encore Esplanade in Wynn Las Vegas, die tot en met zondag geopend is.
De Brit liet de collectie op Instagram aan zijn volgers zien. "AREA 44 - Collectie nu online. Geïnspireerd door het universum, Las Vegas en alles wat onbekend is. Hopelijk vinden jullie het mooi", schreef hij in een post die op het moment van schrijven meer dan 305.000 likes had.
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De naam is een knipoog naar Area 51, de geheimzinnige basis van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada ten noorden van de stad. Dat thema komt in elk item terug. De kledingstukken hebben namen als Ground Crew, Night Shift, Close Encounter, First Contact en Redacted, en op meerdere items staat een alienhoofd in het midden van het +44-kruis.
Het duurste item is het Ground Crew-bomberjack van $250, met een geborduurde alien-patch op de achterkant en een voering met Vegas Area +44-print. De Night Shift-windbreaker van $175 heeft een +44-logo over de rug, gedrukt met inkt die oplicht in het donker.
T-shirts zijn er vanaf $65. Verder bestaat de collectie uit sokken, petten, totebags en sleutelhangers.
De opvallendste toevoeging is de Experimental Lab Knit, een trui van een wol-kasjmiermix voor $130 in Nevada Sand of Blackout. Het is het eerste breisel dat het label heeft gemaakt.
"Een raceweek in Las Vegas is met niets te vergelijken, dus het voelde goed om daar iets speciaals voor te maken. Area +44 speelt met dat gevoel van mysterie en het onbekende, maar in de kern gaat het om kleding waarin je echt kunt leven: items die je in laagjes kunt dragen en die je van het circuit naar de stad brengen, van dag naar nacht", zei Hamilton.
"We hebben met deze collectie nieuwe materialen, details en silhouetten verkend, en ik ben er echt trots op dat we voor het eerst knitwear introduceren bij +44."
Hamilton is momenteel verwikkeld in de strijd om de tweede plek in het rijderskampioenschap. De Grand Prix van Las Vegas trapt de afsluitende triple-header van het seizoen af, met daarin ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. De 41-jarige staat vierde in de tussenstand met 261 punten, één punt achter Mercedes-coureur George Russell op de derde plaats en 18 punten achter Red Bull-coureur Max Verstappen op de tweede plaats.
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- Het Motorsport.com-team
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