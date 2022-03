‘Hamilton bezig aan zijn laatste Mercedes Formule 1-contract’

Medio 2021 tekende Lewis Hamilton een nieuw contract bij het Mercedes Formule 1-team, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen in elk geval nog tot en met 2023 in dienst van de Duitse fabrieksformatie rijdt. De 37-jarige Brit liet tijdens de testdagen in Bahrein optekenen dat hij niet van plan is om als veertiger nog mee te doen aan Grands Prix. “Hopelijk heb ik tegen die tijd een paar andere leuke dingen om mee bezig te zijn”, verklaarde hij.

Karun Chandhok denkt dan ook dat Hamilton aan zijn laatste contract bij Mercedes begonnen is en acht het goed mogelijk dat de coureur uit Stevenage daarna heel andere dingen gaat doen. In de nasleep van de dramatische seizoensfinale in Abu Dhabi gingen er nog geruchten dat Hamilton overwoog om per direct uit de Formule 1 te stappen, maar dat heeft Chandhok nooit geloofd. “Overal waar ik kwam, vroeg men mij daarnaar. Zelfs in de supermarkt”, aldus Chandhok in gesprek met onder andere Motorsport.com. “Ik heb echter nooit gedacht dat hij zou gaan stoppen. Ik zag het gewoon niet voor me dat Lewis op een zure manier de sport zou verlaten. Maar hij is ongeveer even oud als ik, dus hij is niet ver verwijderd meer van het moment [dat hij gaat stoppen]. Hij is nu eind dertig. Ik denk persoonlijk dat hij aan zijn laatste contract bij Mercedes bezig is.”

Chandhok ziet Hamilton na de Formule 1 niet in een andere raceklasse verder rijden. Ook verwacht hij niet dat de 103-voudig Grand Prix-winnaar als F1-analist aan het werk gaat. “Ik denk dat hij cold turkey gaat en de sport meteen helemaal verlaat. Hij heeft de afgelopen twee, drie jaar al heel veel projecten buiten de sport gelanceerd. Hij is tegenwoordig bijna meer activist dan iets anders. Ik heb in november of december nog met mensen van Mission 44 en Ignite [twee initiatieven waarbij Hamilton zeer nauw betrokken is] gesproken, om een idee te krijgen van waar zij mee bezig zijn en wat hun plannen zijn voor de toekomst. Ik vond dat het erg fascinerend.”

“Ik zie Lewis na de Formule 1 niet meedoen aan de 24 uur van Le Mans of in de IndyCar Series of iets dergelijks racen”, vervolgt de expert van Sky Sports F1, dat ook dit jaar alle Grands Prix live uitzendt. “Ik verwacht ook niet dat hij bij de tv gaat werken. Ik zie hem eerder voor veel verschillende goede doelen aan de slag gaan en aan allerlei projecten buiten de sport werken.”

Concurrentie kan borst natmaken

Voordat Hamilton iets anders gaat doen, zal hij eerst echter die felbegeerde achtste wereldtitel willen binnenhalen, zodat hij het record niet langer hoeft te delen met Michael Schumacher. Chandhok verwacht dat Hamilton strijdlustiger dan ooit zal zijn, na wat er eind vorig jaar in Abu Dhabi is gebeurd. “Ik sprak Lewis eerder bij de Mercedes-presentatie in Silverstone, waar Sky als enige medium bij was. Het was geweldig om daar te zijn, want het ging er allemaal heel ontspannen aan toe. En ik zag hoe Lewis er weer helemaal klaar voor was, na zich twee maanden volledig afgesloten te hebben voor de buitenwereld en niet op social media te zijn geweest. Hij leek nog vastberadener om races te winnen en nog een keer wereldkampioen te worden.”

”Natuurlijk zal het hem pijn hebben gedaan dat hij vorig jaar niet kampioen is geworden, maar hij oogde relaxed en had de blik duidelijk naar voren gericht”, aldus Chandhok. ”We hebben eind vorig jaar in Brazilië echter ook gezien dat een getergde Hamilton niet te stoppen is. Zijn vorm tijdens de laatste vier races van het vorige seizoen was ongelofelijk, het niveau waarop hij reed was echt ongekend. Als die Lewis Hamilton straks opnieuw aan de start komt - en ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat dat het geval zal zijn - dan ziet het er niet goed uit voor zijn tegenstanders.”