VIDEO: Hamilton laat Russell voorbij in F1-race Japan

Het pijnlijke Formule 1-seizoen voor Lewis Hamilton krijgt een vervelend nieuw hoofdstuk. De Mercedes-coureur offert zijn eigen positie op in de race om teamgenoot George Russell het voordeel te geven. Beide Mercedessen hebben een andere strategie dan de rest van de top-tien en dat levert deze ietwat ongemakkelijke situatie op. Niet veel later stoof zo ongeveer het halve veld voorbij, waarna zowel Russell als Hamilton nieuwe banden haalde. Zij hangen nu op plek acht en negen rond.

De race staat bol van mooie inhaalacties. Het is een waar lust voor het oog. Alleen vooraan is het toch niet zo spannend, want Max Verstappen heeft de leiding stevig in handen.