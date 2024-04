Hamilton laakt harde banden F1 Japan: "Waren verschrikkelijk"

Na de vrijdagtrainingen klonk Lewis Hamilton nog optimistisch over het gevoel in de Mercedes W15, maar dat vertaalde zich op zondag niet in een memorabel resultaat. De Brit klonk niet tevreden over zijn strategie die hem een negende plaats opleverde. Of een andere strategie veel aan dat resultaat had kunnen veranderen? "Niks", antwoordt Hamilton tegenover Sky Sports. "Ik weet niet wat de andere strategie zou zijn geweest, of we dan op de mediums waren begonnen. Maar we moesten nog eerst door twee echt verschrikkelijke harde banden heen."

Tijdens de race vroeg Hamilton door de verschillende strategieën aan het team of hij teamgenoot George Russell, die op dat moment sneller was, voorbij moest laten. Uiteindelijk gebeurde dat ook, waarna hij ook niet meer in de buurt kwam van Russell. Door het gevecht tussen Russell en Oscar Piastri kwam Hamilton nog wel in de buurt, maar aan het einde van de dag moest Hamilton genoegen nemen met twee punten. "Het was echt een uitdaging vandaag." Zijn race werd naar eigen zeggen nog een stuk lastiger toen hij bij de start wat schade had opgelopen in duel met Charles Leclerc. "Ik had enorme onderstuur in de eerste stint en kreeg de auto gewoon niet ingestuurd in de bochten, daarom liet ik George er langs."

Door de crash tussen Daniel Ricciardo en Alexander Albon in de openingsronde en de daaropvolgende rode vlag kregen teams de kans om banden te wisselen. Mercedes besloot de mediums in te wisselen voor de harde band, om te proberen de race met in principe één pitstop uit te rijden. In de race bleek de mediumband echter de betere te zijn, maar Mercedes had slechts één nieuwe set van de mediums over om te gebruiken. Of het team het anders moeten aanpakken op Suzuka? "De harde band was zoals gezegd behoorlijk slecht, maar de mediumbanden waren achteraf gezien beter. We hadden dus beter twee sets van de mediumbanden kunnen hebben, maar over het algemeen was de auto vandaag behoorlijk slecht."