Hamilton kritisch op Mercedes: "Er is niet naar mij geluisterd"

Tussen 2014 en 2021 gold Mercedes als het absolute topteam in de Formule 1 met acht opeenvolgende constructeurstitels. Vorig jaar moest het team echter pas op de plaats maken, nadat het met de W13 de plank had misgeslagen. De problemen met porpoising en bouncing werden echter opgelost en uiteindelijk werd er zelfs een race gewonnen met de probleembolide, wat goede hoop bood voor 2023. Voor de W14 hield Mercedes vast aan hetzelfde concept in de hoop dat de laatste stap terug naar de top gezet kon worden, maar in Bahrein bleek de strijd om dagsucces juist weer verder weg dan eind vorig seizoen. Lewis Hamilton was op de vijfde plek de beste Mercedes-coureur met 50 seconden achterstand op winnaar Max Verstappen, terwijl George Russell slechts zevende werd.

Na afloop van de race in Bahrein uitte Hamilton zijn ongenoegen bij BBC 5 Live. De zevenvoudig wereldkampioen heeft diverse dingen aangedragen tijdens de ontwikkeling van de W14, maar Mercedes heeft daar in zijn ogen niet naar geluisterd. "Ik heb ze vorig jaar dingen verteld en ik heb uitgesproken welke problemen de auto had. Ik heb in mijn leven in zoveel auto's gereden, dus ik weet wat een auto wel en niet nodig heeft", steekt Hamilton van wal. "Het draait denk ik om verantwoordelijkheid nemen en zeggen 'weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd'. Het is niet wat het geweest is en daar moeten we aan werken. We moeten kijken naar de balans in de bochten, maar eigenlijk naar alle zwakke plekken. We moeten als team bij elkaar komen."

Hamilton is inmiddels bezig met zijn elfde seizoen in dienst van Mercedes en in die periode heeft hij de grootste successen van zijn carrière geboekt. In Duitse dienst won de Brit maar liefst zes wereldtitels bij de rijders, terwijl er acht constructeurstitels werden veroverd. Het feit dat hij zich niet gehoord voelt, betekent echter niet dat hij het vertrouwen in het team kwijt is. "We zijn nog altijd meervoudig wereldkampioenen, weet je. Deze keer zitten ze ernaast en ook vorig jaar hadden ze het niet bij het juiste eind, maar dat betekent niet dat je het in de toekomst helemaal niet goed meer kan doen."

De overeenkomst van Hamilton bij Mercedes loopt aan het einde van het huidige seizoen af. Ondanks de kritische noten van de in Stevenage geboren coureur is teambaas Toto Wolff niet bang dat het team de succesvolste F1-coureur aller tijden gaat kwijtraken.