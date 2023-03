Het doorgaan van de Grand Prix van Saudi-Arabië kwam vorig jaar op de helling te staan, nadat op zo’n tien kilometer van het circuit een olieraffinaderij door een raketaanval werd getroffen. Dit gebeurde tijdens een van de trainingen van de Formule 1, waarna grote rookwolken te zien waren in de buurt van het circuit. De race kon volgens de betrokken autoriteiten, de FIA en de F1-organisatie doorgaan omdat de aanval niet direct gericht was op de paddock. Toch waren niet alle coureurs het mee deze beslissing eens. Na urenlang koortsachtig overleg en een extra lange bijeenkomst van de Grand Prix Drivers’ Association werd besloten dat de show toch moest doorgaan.

Het verslag van onze man in Jeddah: Blog: Hoe een raketaanval in Jeddah F1 in rep en roer bracht

Inmiddels is er een staakt-het-vuren afgekondigd tussen de partijen die met elkaar in conflict zijn. Het feit dat de Formule 1 racet in een land waar zoiets als een wapenstilstand nodig is, is op zijn zachtst gezegd discutabel. Tijdens de mediadag in Jeddah wilden de F1-coureurs liever niet reageren op vragen over hun veiligheid en de situatie in Saudi-Arabië. Een aantal sprak uit vertrouwen te hebben in de beoordeling van de organisatie om terug te keren.

"Ik kan niet veel aanvullen", reageert Lewis Hamilton op zijn collega's. "Mijn mening is het tegenovergestelde van wat zij zeggen." Gevraagd om dat laatste toe te lichten laat Hamilton zich in eerste instantie niet uit de tent lokken. "Ik kijk ernaar uit om op dit circuit te racen en in de auto te zitten", houdt hij zich op de vlakte. "Dit is een prachtig circuit en het wordt een mooie uitdaging, ook om te zien of we er dit weekend dichterbij zitten of juist verder vandaan staan. Naar dat deel van mijn werk kijk ik best uit."

Gevraagd of hij zich zorgen maakt om de politieke omstandigheden en de veiligheidssituatie in het land, gaat Hamilton verder: “Het is iets waar ik liever niet dieper op inga. Hopelijk hebben we hier een veilig weekend en komt iedereen na afloop van de race veilig thuis. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.”

De Mercedes F1-man zou een geweldig signaal afgeven als hij besluit de race in Saudi-Arabië te laten voor wat het is. Hamilton denkt echter dat zijn invloed niet zo groot is. “Het ding is dat het niet uitmaakt of ik hier wel of niet ben. De Formule 1 gaat zonder mij gewoon door. Wat ik probeer te doen is zoveel mogelijk kennis opdoen over deze plekken. Als de sport naar plekken gaat waar er problemen zijn met mensenrechten, vind ik dat je als sport de verplichting hebt om daar aandacht voor te vragen en een positieve impact achter te laten. Ik vind dat er meer moet gebeuren, maar wat dat precies moet zijn, weet ik niet. Ik heb niet alle wijsheid in pacht. Maar ik denk dat de sport meer moet doen om bewustzijn te creëren voor wat de mensen hier doormaken.”