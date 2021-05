Na een mislukte kwalificatie moest Lewis Hamilton vanaf de zevende positie vertrekken in de Grand Prix van Monaco, maar nog voor de start boekte hij al een plekje winst met het wegvallen van Charles Leclerc. In de openingsfase van de race hield de Brit die positie vast, tot hij als eerste coureur naar binnen werd gehaald voor een pitstop. De intentie van Mercedes was om hem in vrije lucht terrein goed te laten maken, maar dat lukte niet. Hamilton zag Sebastian Vettel en Sergio Perez voor hem terugkeren op het asfalt, waardoor hij ondanks het wegvallen van teamgenoot Valtteri Bottas terugviel naar de zevende positie. Daar bivakkeerde hij tot het einde van de race.

Na afloop van de race in het prinsdom was de teleurstelling groot bij Hamilton. “Ik heb er niet echt een reactie op”, antwoordde hij bij Sky F1 na een vraag over de mislukte strategie. “We praten op de achtergrond met elkaar en zullen samenwerken om hier sterker uit te komen. Als team hebben we dit weekend vanaf het begin ondermaats gepresteerd. We verleggen onze focus nu simpelweg naar de volgende race.” Voor de camera van Ziggo Sport liet Hamilton echter doorschemeren dat hij niet geheel tevreden was met het werk dat Mercedes dit weekend leverde. “Voor mij persoonlijk zijn er geen lessen te leren uit vandaag, maar voor het team absoluut wel.”

Weinig optimisme over GP Azerbeidzjan

Na een tweede pitstop voor een nieuwe set softs reed Hamilton nog wel de snelste ronde van de race, waarvoor hij een extra punt verdiende. Toch moest hij de leiding in het WK voor het eerst dit jaar afstaan aan Max Verstappen, die zich de sterkste toonde in de straten van Monte Carlo. De Nederlander heeft na vijf races 105 punten verzameld, vier stuks meer dan Hamilton. In het constructeurskampioenschap is Mercedes eveneens voorbijgestreefd door Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft 149 punten, de Duitse fabrieksformatie eentje minder.

Over twee weken krijgt Hamilton de kans om zich te revancheren in Azerbeidzjan, maar zelf verwacht hij daar niet bijzonder veel van. “Nee, dat is opnieuw een Red Bull-circuit, dus het wordt lastig om ze daar weer te verslaan”, stelt hij. Waarom is dat zo? “Het is opnieuw een heel glad stratencircuit waar het koud is, dus daar zouden we het opnieuw lastig kunnen hebben. We gaan echter ons best doen. Ik zie echter niet dat het heel anders gaat zijn dan hier, behalve dat er lange rechte stukken zijn waarop Ferrari het normaal iets minder goed doet. Het gaat interessant worden.” Toch is er geen wanhoop over de strijd om de wereldtitel: “We hebben nog een race of zeventien te gaan volgens mij, dat zijn er een hoop.”