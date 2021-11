Hamilton klasse apart in kwalificatie voor GP Brazilië, Verstappen P2

Het sprintrace-format betekent dat teams vrijdag al vol aan bak moesten op het Autodromo José Carlos Pace. Na slechts één training, die overigens ook werd getopt door Lewis Hamilton, is parc fermé al van kracht. Het maakt dat teams de kwalificatie ingingen met minder data dan normaal en dat de beslissende tijdtraining een aardige sprong in het diepe zou worden.

Q1: Hamilton opent sterk, teleurstelling bij Stroll en Russell

Eén zekere factor was er al wel: voordat er ook maar een meter was gereden in de kwalificatie wist Max Verstappen al dat zijn titelrivaal zondag niet vanaf pole-position zal vertrekken. Hamilton heeft een motorische gridstraf van vijf plaatsen aan zijn broek, al heeft dat geen negatief effect voor de sprintrace van zaterdag. Op vrijdag zou een verse motor de Brit evenmin windeieren leggen. Sterker nog: het zou juist een zeer dominante sessie mogelijk maken in Sao Paulo. Zo opende de regerend wereldkampioen de kwalificatie al erg voortvarend met 1.08.733 in Q1. Het bleek maar liefst een halve seconde sneller dan Verstappen, die het eerste bedrijf slechts als zesde door wist te komen.

Het was vanzelfsprekend wel genoeg voor een stekje in Q2, al maakte Charles Leclerc dat voor zichzelf nog even spannend. De Ferrari-coureur zag zijn eerste rondetijd worden geschrapt na het overschrijden van de baanlimieten, maar wist uiteindelijk de vierde tijd op de klokken te brengen. De echte pijn zit ver daarachter bij Lance Stroll en het Williams-duo. Waar Alfa Romeo wist te verrassen met beide auto's in Q2, moest Stroll in zijn sterker geachte Aston Martin het onderspit delven. De ontevreden Canadees kan in dat opzicht George Russell de hand schudden. De jonge Brit is namelijk voor het eerst verslagen door teamgenoot Nicholas Latifi in de kwalificatie, met P18 tot gevolg. Niet voor het eerst dit jaar eindigden Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin op de laatste posities in Q1, wat bij de Rus zelfs tot tranen leidde na afloop van de sessie.

Q2: Mercedes superieur, Ocon komt net tekort

In het tweede deel is het normaliter uitkijken naar de bandenkeuze van de topteams, maar in een sprintweekend is daar geen enkele sprake van. In het reglement staat immers al voorgeschreven dat de volledige kwalificatie op softs wordt afgewerkt en dat alle coureurs een vrije bandenkeuze krijgen voor beide races. Op het rubber met de rode wang toonde Hamilton zich wederom en ook afgetekend de snelste man. Het begon al in de eerste runs, al moest hij daarvoor - net als Leclerc in Q1 - wel een keer extra aanzetten. Hamilton raakte zijn eerste rondetijd kwijt doordat hij te wijd ging in bocht 4, maar antwoordde op dezelfde bandenset nog zeer overtuigend met 1.08.386.

Op een nieuw setje bleek het nog drie tienden sneller te kunnen, waarmee hij Valtteri Bottas als tweede man en Verstappen op ruim vier tienden zette. Het was een 'Vorentscheidung', maar in deze fase van de strijd eigenlijk nog bijzaak. De blik was vooral op achteren gericht. Daar moest Lando Norris het vege lijf zien te redden om Ferrari bij te benen, maar bezweek de jonge Brit niet onder de druk. Het heeft Esteban Ocon de kop gekost. De Fransman kwam slechts 0.052 seconde tekort op zijn teamgenoot, maar dat maakte wel het verschil tussen Q3 of vroegtijdig douchen. Dat laatste konden Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi overigens ook.

Q3: Hamilton maakt het karwei af, Verstappen op eerste rij

Met toptijden in alle voorgaande sessies op vrijdag kon er geen enkele twijfel over bestaan wie Q3 als torenhoog favoriet zou aanvangen. Hamilton kwam bijzonder sterk voor de dag met zijn nieuwe verbrandingsmotor en voegde daar in Q3 het enige passende resultaat aan toe: P1. De regerend wereldkampioen gaf geen krimp in zijn W12 en opende het bal met een 1.08.107. Er stond werkelijk geen enkele maat op hem voor de concurrentie, Hamilton kon enkel en alleen zijn eigen tijd nog aanvallen. Om het feest helemaal compleet te maken, lukte dat laatste ook nog. Hamilton wist er anderhalve tiende vanaf te doen en zijn eerste plek voor de sprintrace nog meer cachet te geven.

Voor Verstappen was Q3 vooral een duel met Bottas voor het resterende plekje op de eerste startrij. De Nederlander wist dat duel tijdens de eerste runs te winnen, al voegde hij toe dat oververhitte banden hem veel tijd hadden gekost. Het leek marge op te leveren voor de tweede run, al wist Verstappen zichzelf daarin niet meer te verbeteren. Geluk bij een ongeluk was echter dat Bottas dat evenmin kon, waardoor Verstappen morgen wel 'gewoon' naast zijn titelrivaal staat en Bottas genoegen moet nemen met de tweede startrij. Die deelt de Fin overigens met Sergio Perez. Pierre Gasly toonde zich op P5 zeer knap 'best of the rest', nog voor het Ferrari-duo op de plaatsen zes en zeven.

De tweede vrije training begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De sprintkwalificatie volgt om 20.30 uur. Beide sessies zijn natuurlijk rechtstreeks te volgen met het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag: Kwalificatie Grand Prix van Brazilië