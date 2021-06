Hamilton begrijpt niets van gewichtstoename Formule 1-wagens

De nieuwe generatie Formule 1-bolides, die volgend seizoen wordt geïntroduceerd, zullen met een minimumgewicht van 790 kilogram de zwaarste auto’s ooit in de koningsklasse van de autosport zijn. Aan het einde van het V8-tijdperk (2013) wogen de wagens ongeveer 640 kilogram. De hybride krachtbronnen en verbeterde crashstructuren die vanaf 2014 werden geïntroduceerd, hebben bijgedragen aan een verdere stijging in de loop der jaren. De huidige generatie auto’s weegt rond de 750 kilogram.

De extra massa heeft ertoe bijgedragen dat de auto's minder wendbaar zijn en dat is een van de factoren die er toe hebben geleid dat een circuit als Monaco nauwelijks nog geschikt lijkt voor de Formule 1.

Voor Lewis Hamilton druist het toegenomen gewicht ook in tegen de wens van de sport om steeds schoner te worden en minder energie te verbruiken. “Ik begrijp niet waarom we zwaarder gaan”, zei de regerend wereldkampioen. “Ik begrijp met name niet waarom we zwaarder gaan terwijl er zoveel gepraat wordt over duurzamer zijn - net nu de sport die kant op gaat. Door steeds zwaarder en zwaarder te worden, verbruik je steeds meer energie. Dus dat voelt niet alsof we per se in de goede richting gaan.”

De auto’s zijn niet alleen veel zwaarder dan vroeger, ze worden ook steeds groter. Voor Hamilton is dan ook het gevoel achter het stuur totaal anders. “De lichtere auto's waren wendbaarder, van nature lang niet zo groot, en dus was het racen, het manoeuvreren met de auto, beter. Monaco was altijd al relatief onmogelijk om te passeren, maar nu zijn de auto's zo groot dat ze te groot zijn voor het circuit”, aldus Hamilton. “En zoals ik al zei, naarmate ze zwaarder en zwaarder worden, moeten we meer energie gebruiken en dat betekent ook weer grotere remmen, meer remstof, meer brandstof om je naar de locaties te brengen. Dus, ik begrijp het niet helemaal.”

Een van de andere langst dienende coureurs in de Formule 1 is Kimi Raikkonen. Ook hij vindt dat de auto’s wel er groot zijn geworden, maar zegt dat nooit als schokkend te hebben ervaren omdat het geleidelijk aan zo is gegroeid. “Het is veel als je de oude auto’s naast de auto's van dit jaar of zelfs die van vorig jaar zet”, zei Raikkonen. “Ik denk dat, als we nog steeds zouden racen met de auto's uit het midden van de jaren 00 of welk jaar je ook wilt uitkiezen, het voor het racen zelf geen verschil zou maken. Het heeft alleen heel veel geld gekost om te komen waar we nu zijn en verder is er eigenlijk weinig veranderd.”