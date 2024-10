VIDEO: Hamilton kent verschrikkelijke F1-kwalificatie in Austin

Vrijdag was het Oscar Piastri met een opvallende exit in het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie, op zaterdag vliegt Lewis Hamilton in Q1 voor de Formule 1 Grand Prix van Austin er al uit. Een harde tik voor de Mercedes-rijder, zeker omdat teamgenoot George Russell het wel voor elkaar kreeg om door te stoten.

Hamilton was eerder op de zaterdag nog goed voor een zesde plaats in de sprint, maar die positie zou hij nu maar al te graag overnemen. Ook Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Franco Colapinto en Alexander Albon slagen er niet in om Q2 te halen.

Het is opvallend dat Hamilton in Q1 er al uit ligt, want dat is niet gewoon voor de Brit, en al helemaal niet P19. Het is zijn slechtste kwalificatieresultaat van het seizoen tot nu toe. Dat was tot zaterdag de P18 in China, ook tijdens een sprintweekend na een prima sprintrace.