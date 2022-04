Mercedes was de afgelopen acht jaar het te kloppen team in de Formule 1, maar beschikte tijdens de eerste twee races van 2022 niet over een auto waarmee voor de zege kon worden gevochten. De Duitse fabrieksformatie is met een radicaal ontwerp op de proppen gekomen, waarmee het lastiger lijkt om het zogenaamde porpoising - de op en neer gaande beweging aan het einde van de recht stukken - te verhelpen.

Doordat de twee Red Bulls in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein uitvielen, werd Lewis Hamilton uiteindelijk nog derde in de seizoensopener, nadat hij aanvankelijk als vijfde leek te gaan finishen. Het weekend in Saudi-Arabië verliep nog teleurstellender voor de zevenwereldkampioen. In de kwalificatie werd hij al in Q1 uitgeschakeld, waarna hij in de race niet verder kwam dan de tiende plaats. Ondanks de povere seizoensstart is er volgens Damon Hill nog steeds een mogelijkheid dat Hamilton in 2022 zijn achtste wereldtitel pakt.

“Ja, ik zie niet in waarom niet”, antwoordde de analist van Sky Sports F1. “Ik denk wel dat het een kleine kans is. De wedkantoren zien blijkbaar het niet gebeuren, dus het kan misschien geen kwaad om wat geld in te zetten op Lewis.”

“Ik heb het al eerder gezegd, maar dit is een heel lang en zwaar kampioenschap”, begint de wereldkampioen van 1996 zijn uitspraak toe te lichten. “We zullen ons de eerste races van het seizoen waarschijnlijk niet eens meer herinneren tegen de tijd dat we halverwege zijn. Het wordt ploeteren. En zo lang er aan de voorkant van het veld een gevecht gaande is en er geen sprake is van één team dat domineert, is het niet waarschijnlijk dat er iemand op grote voorsprong komt. Het valt daardoor zeker niet uit te sluiten dat Mercedes zich nog in de strijd weet te mengen. En vergeet niet dat George Russell daar nu ook rijdt. Hij levert prima werk en zou anderen ook punten kunnen afsnoepen.”

Hill stelt dat er een goede kans is dat de huidige dip bij Mercedes van tijdelijke aard is. “Er is iets mis met de auto, maar ze hopen dat als daar een oplossing voor gevonden is, ze er qua performance enorm op vooruit gaan. Als je naar de auto kijkt, dan zie je dat ze aan de achterkant van de auto voor een andere ontwerpfilosofie hebben gekozen. Het is hopen dat ze geen fouten hebben gemaakt bij het fundamentele ontwerp, maar de data lijkt te suggereren dat ze een goede auto hebben en alleen de volle potentie ervan nog niet weten te benutten, doordat ze last hebben van porpoising.”

'Hamilton kalm'

Volgens Hill gaat Hamilton op een goede manier om met de huidige tegenslag. “Als hij gefrustreerd is, dan laat hij daar maar zeer weinig van merken”, zegt hij. “Hij is wel duidelijk teleurgesteld en bezorgd, maar dat is omdat hij graag wil winnen. Hij kan zich troosten met het feit dat hij al zeven keer wereldkampioen is geworden, maar hij is vastberaden om daar acht van te maken en de meest succesvolle coureur aller tijden te worden, al heeft hij al meer races gewonnen dan wie dan ook. Hij oogt kalm en volwassen, wat erg indrukwekkend is om te zien.”