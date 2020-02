Hamilton werkt ‘tweemaal zo hard’ door nieuwe generatie

De Mercedes F1-coureur legde in 2019 beslag op zijn zesde wereldtitel. Aankomend seizoen gaat hij op jacht naar de evenaring van het record van Michael Schumacher. De concurrentie lijkt echter met het jaar sterker te worden. De jonge garde, aangevoerd door Max Verstappen en Charles Leclerc, aast op de plek van de wereldkampioen. Juist dat motiveert Hamilton om in de wintermaanden extra hard te trainen.

“Ik moet Kimi gaan betalen om te blijven zodat ik niet de oudste coureur ben”, grapte Hamilton in gesprek met GQ. “Ik voel me helemaal niet oud, ik voel me jonger dan ooit. Ik ben fit, fitter dan ooit. Alles werkt nu gewoon beter met de ervaring die ik op zak heb. Ik denk niet dat het lastiger is om fysiek in vorm te blijven, al weet ik vrij zeker dat er een moment komt waarop het gaat afnemen.”

Dat moment is volgens de wereldkampioen nog niet aangebroken. “Ik ben over het algemeen een zeer competitief persoon. Ik hou van wat ik doe. In de Formule 1 ontwikkelt de technologie continu. Je wordt constant uitgedaagd. Er zijn altijd dingen die niet vlekkeloos verlopen, er zijn altijd aspecten die beter kunnen. Als het perfect was, zou je elke race winnen. Domineren, zelfs. We willen altijd meer uit de kwalificatie halen, de banden beter begrijpen en meer uit de techniek wringen. En al die jonge gasten die opkomen worden sterker en sterker. Je moet tweemaal zo hard werken.”