Formule 1 GP van Las Vegas
Lewis Hamilton: "Je kunt in F1 niet als enige op verandering aandringen"
De Ferrari-coureur zegt dat hij hoopte dat anderen in de Formule 1 zijn voorbeeld zouden volgen door zich uit te spreken, en beschreef wat hij zag tijdens zijn reis naar de Egyptische grens met Gaza
Alex Harrington Filip Cleeren
Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:08
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Outside the Paddock
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Lewis Hamilton zegt dat hij had gehoopt dat anderen in de Formule 1 zijn voorbeeld zouden volgen door zich uit te spreken over kwesties in de wereld, maar geeft toe dat "dat tot nu toe niet het geval is".
De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn platform gebruikt voor zaken als diversiteit in de autosport en, recenter, de humanitaire crisis in Gaza.
Gevraagd door de media in Las Vegas voorafgaand aan de race van dit weekend of meer mensen in de sport hun platform zouden moeten gebruiken om zich uit te spreken, zei de Brit dat iedereen het recht had op zijn eigen mening, maar riep hij het kampioenschap op om als geheel meer te doen.
"Ik probeer gewoon doelbewust het voortouw te nemen en hoop dat ik, ik heb altijd gedacht, een beetje, als je dat steentje kunt zijn dat een rimpeling veroorzaakt en andere mensen aanmoedigt om misschien in je voetsporen te treden, maar tot nu toe is dat niet het geval. En eerlijk gezegd weet ik niet waar alle anderen voor staan, maar dat is niet echt mijn zorg", zei Hamilton.
"Mijn zorg is gewoon proberen, zoals ik zei, mijn best te doen en voor de juiste dingen te staan, ongeacht wat mensen zeggen. Ik volg gewoon mijn hart en ik ben echt trots op het werk dat ik met mijn stichting heb gedaan."
Hamilton zei dat F1 zich "in een positieve richting" beweegt met projecten zoals het diversiteitscharter dat is ondertekend door de FIA, F1 en de teams, maar hij is ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid om verandering teweeg te brengen niet bij slechts één persoon kan liggen.
"We kunnen meer doen. Het is een enorm bedrijf, gewaardeerd op meer dan 20 miljard. Je kunt niet de enige zijn die aandringt op verandering en dat soort positieve dingen. Jullie moeten allemaal samenwerken. Dus ik hoop dat steeds meer mensen meegaan op die reis", zei hij.
Hamilton sprak ook over zijn bezoek aan Egypte vorige week, twee dagen na de Grand Prix van São Paulo, toen hem de hulpoperatie bij de grensovergang Rafah naar Gaza werd getoond.
"Ik wilde er echt naartoe om het zelf te zien. Ik werkte samen met een organisatie die geweldig werk doet, maar het was, weet je, hartverscheurend en heel, heel zwaar. Ik heb kinderen ontmoet die waren neergeschoten, verbrand en verminkt", zei hij.
"Maar het was geweldig om te zien dat er ter plaatse goede mensen zijn die echt geweldig werk doen om deze jongeren te helpen herstellen en hen onderwijs te geven."
De Ferrari-kopman, die afgelopen december met het British Red Cross Jordanië bezocht, zei dat het belangrijk was om de berichtgeving over deze onderwerpen in stand te houden.
"Ik denk dat geen enkel kind ter wereld ooit verantwoordelijk zou moeten zijn voor, of getroffen zou moeten worden door een besluit van een regering. En het gaat echt gewoon om de menselijke kant van de zaak. We staan echt voor menselijkheid. En zolang ik dit platform heb, zal ik dat blijven doen", besloot Hamilton.
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- Het Motorsport.com-team
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