Hamilton blij met Mercedes-rol: 'Bij McLaren luisterden ze niet'

Hamilton veroverde met een overwinning in de regenrace van de Grand Prix van Turkije zijn zevende wereldtitel. Daarmee evenaarde hij het onaantastbaar gewaande record van Michael Schumacher nadat de 35-jarige Brit eerder al het recordaantal poles en zeges van de Duitse grootmeester uit de boeken had gereden. In een uitgebreid interview met enkele journalisten, waaronder Formule 1-verslaggever Jonathan Noble van Motorsport.com, sprak Hamilton over zijn werkwijze bij Mercedes, die door de jaren heen steeds verfijnder werd.

Hamilton haalde in 2020 een fabelachtig hoog niveau en leek nooit echt in de problemen te komen. Vooral in de races bleek hij een stuk sterker dan teamgenoot Valtteri Bottas, die hem slechts enkele keren kon verslaan in de kwalificatie. Hamilton lijkt met de jaren enkel maar beter te worden en is sinds het turbulente seizoen 2016, toen hij werd verslagen door Nico Rosberg na een bitse strijd, steeds dichter toegegroeid naar zijn Mercedes-team. "Het voelt over het algemeen zeker aan als het hoogste niveau dat ik ooit heb gehaald, ja", vertelde Hamilton. "Omdat we dit jaar ook COVID-19 hebben gehad, hebben we meer tijd gehad om ons te concentreren op de zwakke punten, zoals de kwalificatie. Je probeert zoveel mogelijk te behandelen, maar soms mis je zaken en heb je geen tijd meer voor de kwalificatie. Dan moet je echt snelle beslissingen kunnen nemen. Dit jaar ben ik daar een stuk efficiënter in geweest en dat komt ook neer op de communicatie met de jongens waar ik mee samenwerk."

Volgens Hamilton is niet alleen de werkwijze binnen Mercedes tijdens het weekend steeds beter geworden, maar ook de ontwikkeling van de wagen gedurende het seizoen en de wintermaanden. Daar speelt Hamilton zelf ook een steeds grotere rol in, die vooral achter de schermen wordt uitgespeeld. Mercedes staat veel meer open voor de input van Hamilton dan zijn vorige team McLaren. "Bij McLaren trok ik altijd dingen in twijfel, de manier waarop ze omgingen met de banden en de temperatuur, dat soort dingen. En ze hebben nooit naar me geluisterd. Ze deden gewoon hun ding", onthult de zevenvoudige wereldkampioen, die daar bij Mercedes wel in slaagde.

"Ik heb bijvoorbeeld veel druk op Mercedes uitgeoefend over waar ik de aerodynamische balans wil hebben. Die heb ik sinds 2014 beetje bij beetje laten verschuiven. Het team maakt een simulatie die je zal vertellen wat de beste auto is, maar die simulatie kan niet doen wat ik kan. Je hebt ook gevoel nodig. Maar ik heb ook veel moeten leren. Ik heb de jongens veel vragen gesteld en er zijn momenten geweest dat ik het mis had. Maar ik vind het helemaal prima om het mis te hebben. Dat hoort erbij. Maar het team denkt nu meer 'out of the box'."

Die aanpak doet denken aan die van Michael Schumacher, die zelf ook erg betrokken was bij de verrichtingen van Ferrari en vaak tijd doorbracht in de fabriek van Maranello. "Wat het ontwikkelen van de wagen betreft denk ik dat het moeilijk voor ons rijders is om te begrijpen wat Michael Schumacher precies deed bij Ferrari", denkt Hamilton. "Ze zien gewoon dat we een goede wagen hebben en dat is het. Nu begrijp ik steeds beter wat de aanpak van Michael was. Ik denk dat het wellicht te vergelijken is met wat ik heb gedaan. Je moet mee aan het roer staan. Je hebt een krachtige groep van intelligente, gepassioneerde mensen en natuurlijk heb je de teambaas die aan het roer staat. Maar qua ontwikkeling, hoe je de auto beter kunt maken en kunt laten samenwerken met de eigenschappen van de rijder, dat is mijn werk en ik ben daar zeker heel erg trots op. Helaas krijgen mensen dat werk in de achtergrond niet allemaal te zien."

