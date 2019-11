Hamilton moest "innerlijke demonen" trotseren voor zesde F1-titel

Met nog twee races te gaan stelde Hamilton in Amerika al zijn zesde wereldtitel veilig. De Britse F1-coureur pakte in Austin genoeg punten om de voorsprong op Valtteri Bottas onoverbrugbaar te maken. Daarmee sluit hij een moeilijk jaar af waarin Mercedes-adviseur Niki Lauda overleed en F2-coureur Anthoine Hubert omkwam bij een crash in België.

De opeenstapeling van tragische momenten maakte dit seizoen voor Hamilton bijzonder lastig, zo geeft hij toe. Hij vond steun in zijn team, met name in race-engineer Peter Bonnington, maar de strateeg kon hem in Mexico plots ook niet meer bijstaan vanwege een medische ingreep. "Om gedurende het hele jaar gefocust te blijven, dat is het allerzwaarst. Alleen de andere atleten die op de top van hun kunnen presteren, weten waarschijnlijk hoe dat voelt. Het is telkens: het raceweekend ingaan, afronden en tussendoor geen steek laten vallen. Dat deed ik bijvoorbeeld wel tijdens de kwalificatie in Amerika. Je moet ook sterk kunnen terugslaan als je een paar mindere dagen hebt", aldus Hamilton.

"We begonnen in Melbourne aan het seizoen met de gedachte dat we een achterstand zouden hebben. Het was niet makkelijk voor ons, met name de tweede seizoenshelft was echt een uitdaging. Ik denk dat het de zwaarste tweede helft ooit was voor ons als team, vechtend tegen Ferrari en Red Bull. Elk jaar is een ander soort emotionele achtbaanrit en iedereen van ons heeft wel ergens in het leven moeite mee, of dat groot of klein is. Ik probeerde mensen te laten zien dat van buitenaf alles mooi lijkt, maar het lang niet altijd zo is. Ik kampte ook met innerlijke demonen en moest ervoor zorgen dat ik als persoon constant bleef groeien."

Wat voor 'persoonlijke demonen' dat precies waren wilde hij niet over uitwijden, los van dat "er altijd een donkere kant aanwezig is die je omlaag probeert te halen". Het verlies van Lauda raakte hem overigens harder dan hij had verwacht en de dood van Hubert - hij zag het na de F1-kwalificatie live op tv gebeuren - was emotioneel moeilijk om te verwerken.

"Ik denk dat het verlies van Niki me veel meer raakte dan ik had verwacht, dat zag ik niet aankomen. Ik mis hem ontzettend en realiseerde me niet hoeveel ik van die man hield. Dat was een zwaar moment voor ons", geeft Hamilton toe. "En we verloren Hubert op Spa, hij was nog maar een jonge jongen. Ik zag het op tv en als zoiets gebeurt, dan zaait dat veel twijfel in je hoofd. Je moet het van je afschudden, want je vraagt je af: 'Oké, is het tijd om te stoppen of moet ik wel doorgaan?' Ik wil nog heel graag zoveel tijd met mijn familie doorbrengen. Maar ik houd van wat ik doe, dus ik denk niet dat er veel is waardoor ik zou stoppen."

Met medewerking van Scott Mitchell