Hamilton over pitincident: "Had helemaal niets met druk te maken"

Druk is dezer dagen een veel gebezigde term in de Formule 1. Volgens Lewis Hamilton hebben zijn clashes met Max Verstappen op Silverstone en Monza waarschijnlijk te maken met de druk die de Nederlander dit jaar zou voelen nu hij voor zijn eerste wereldtitel aan het strijden is. De Mercedes-coureur is dit seizoen zelf echter ook niet foutloos. Tijdens de kwalificatie in Sochi was er opnieuw een blunder van zijn kant. De Mercedes-coureur ging in de slotfase als een van de laatsten naar binnen om slicks te halen maar raakte bij het ingaan van de pitstraat de muur.

“Dat heeft echt helemaal niets te maken met druk”, laat Hamilton aan onder andere Motorsport.com weten over het pitincident. “Het was namelijk geen situatie waarin druk een rol speelt. Fouten kunnen gewoon gebeuren.” De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij simpelweg wilde opschieten. “Toen ik de pits binnenkwam, wist ik dat ik geen zeeën van tijd had. Daarom probeerde ik zo snel mogelijk door de pitstraat te rijden. Ik wist dat ik alle tijd die ik op de baan zou kunnen doorbrengen, goed kon gebruiken. De vorige keren dat ik de pitstraat binnenkwam, kon ik het rustig aan doen. Dit keer ging ik iets harder dan anders, omdat de baan aan het opdrogen was en de grip elders vrij goed was. Maar ineens verloor ik de achterkant en gleed ik tegen de muur. Dat was natuurlijk een gênant moment en ik ben erg teleurgesteld in mezelf. Maar shit happens. We maken allemaal fouten. Ik ben ook maar een mens.”

Het foutje had niettemin grote gevolgen voor het kwalificatieresultaat van Hamilton, die tot dat moment de snelste man was op het natte Sochi Autodrom. De Brit moest van een nieuwe voorvleugel worden voorzien en onderwijl ook nog even plaatsmaken voor Valtteri Bottas, die na hem de pits was binnengereden. “Ik stond iets van 64 seconden zonder bandenwarmers in de pitstraat. Ik verloor daardoor enorm veel temperatuur in mijn banden. Vervolgens moest ik ook nog voor veel mensen aan de kant, waardoor ik van de racelijn moest en het natte gedeelte op moest. Het was niet ideaal”, vat Hamilton de situatie samen. De nummer twee in het klassement spinde daarna tijdens zijn laatste ronde ook nog van de baan, waardoor hij met de achterkant van zijn Mercedes tegen de kunststof baanafzetting gleed.

Teambaas Toto Wolff denkt dat er evenmin sprake was van druk toen Hamilton bij het ingaan van de pits de muur raakte. “Het was vandaag niet de druk, want het was duidelijk dat Max van achteraan zou starten [als gevolg van een motorwissel]”, aldus de Oostenrijker. ”Waarom het wel gebeurde, durf ik niet te zeggen, maar het was volgens mij niet de druk van het kampioenschap. Hij was ook niet de enige die een momentje had.”

F1-update: Norris stunt met pole, Verstappen ziet Hamilton worstelen