Hamilton: "Imola is fenomenaal, maar inhalen bijna onmogelijk"

De Formule 1 keert dit weekend voor het eerst sinds 2006 terug op het circuit waarop autosportlegende Ayrton Senna overleed. De baan in Italië beschikt nog altijd over die kenmerkende, vloeiende lay-out en juist dat krijgt de handen van de huidige F1-coureurs op elkaar. "Dit circuit is ongelooflijk. Het is onvoorstelbaar hoe snel de auto's aanvoelen op deze baan", laat een opgetogen Hamilton na afloop van de enige training weten.

"Zeker over één vliegende ronde gaat het hier fantastisch zijn", verheugt de Mercedes-coureur zich alvast op de kwalificatie. Maar de race van zondag zal qua amusementswaarde wel eens wat minder kunnen scoren. "Dit is voor ons [in de Formule 1] zeker niet het beste circuit om een mooie race op te hebben, juist doordat deze baan zo snel en zo smal is. Het zal erg moeilijk worden om in te halen. Ik denk zelfs dat we in het gedeelte vanaf de tweede bocht helemaal geen inhaalacties meer zien. Op het lange rechte stuk misschien wel, maar daarna wordt het lastig. Maar goed: over één ronde is dit circuit echt fenomenaal."

Om die ene ronde draait het zaterdagmiddag ook allemaal. Als Mercedes in de kwalificatie presteert zoals gebruikelijk, dan hoeven de manschappen van Toto Wolff op zondag niet eens in te halen. Of kan zo'n kort weekend misschien voor een verrassing zorgen en Mercedes op het verkeerde been zetten? "Nou, wij missen nu niks hoor. Wij hebben alle informatie wel, ook over iedere band. Ik weet waar we momenteel staan met de auto en ook waar we moeten zijn."

Het tweedaagse weekend lijkt dus nog geen verschil te maken, al rekent Hamilton zich op voorhand niet rijk. Hij houdt zoals gebruikelijk een flinke slag om de arm. "Wij hebben dus alle informatie binnen, maar het zit erg dicht bij elkaar tussen Red Bull en onszelf. Zij zijn erg snel, vooral in de tweede sector. Maar ik heb zoals gezegd niet het gevoel dat we nu meer haast hadden of zoiets door [dit kortere format]. Het was gewoon een erg goede sessie. Ik heb iedere ronde die ik wilde doen ook daadwerkelijk kunnen afleggen en zelfs nog meer dan dat."

