Hamilton: "Ik laat Abu Dhabi mijn F1-carrière niet overschaduwen"

Na de ontknoping in Abu Dhabi bleef Lewis Hamilton wekenlang rustig. Radiostilte bleek het codewoord, al is hij bij de presentatie van de Mercedes W13 en later ook bij de seizoensopener in Bahrein 'gewoon' weer van de partij. Gevraagd of de Brit in de tussenliggende periode überhaupt aan stoppen heeft gedacht, luidt het antwoord met een lach. "Ik heb in mijn carrière zo vaak aan stoppen gedacht! Nee gekheid, eerlijk gezegd heb ik daar niet heel serieus over nagedacht."

Abu Dhabi moet niet het laatste kunstje zijn

"Wel is het zo dat je aan het eind van een seizoen altijd denkt 'is het alle tijd en moeite nog waard om wereldkampioen te kunnen worden?' Veel mensen onderschatten namelijk wat ervoor nodig is om wereldkampioen te kunnen worden. Het is echt geen kwestie van op komen dagen en in de auto stappen. De vraag luidt dus of je alle opofferingen nog eens wilt doen en of je nog met dezelfde kracht kunt stoten", vervolgt Hamilton in bokstermen. "Maar dat is ieder jaar een normaal proces voor mij. Ditmaal werd het verergerd door een belangrijke factor en was ik het vertrouwen in het systeem een beetje kwijt, maar uiteindelijk is dit de sport waar ik mijn hele leven al van houd."

Naast de liefde voor de sport speelt er nog iets bij Hamilton. Hij wil zijn succesvolle carrière niet laten overschaduwen door de gebeurtenissen in Abu Dhabi. "Ik ben als persoon erg vastberaden. Ik weet dat momenten zoals in Abu Dhabi carrières bepalen, maar ik laat niet toe dat zo'n moment mijn carrière bepaalt." Hamilton wil met andere woorden niet op die manier het collectieve geheugen in en Abu Dhabi niet zijn laatste kunstje laten zijn. "Ik wil juist de beste versie van mezelf tonen en nog sterker terugkeren."

Gretiger dan ooit tevoren

De zevenvoudig wereldkampioen heeft goede hoop dat dat laatste lukt. Teambaas Toto Wolff heeft al laten weten dat Hamilton doorgaans sterker wordt van tegenslag en de Brit is een vergelijkbare mening toegedaan. "What doesn't kill you, makes you stronger. Ik voel me goed en de ervaring van afgelopen jaar helpt daarbij. Ik heb altijd het idee dat je dergelijke ervaringen en emoties om kunt zetten tot extra kracht. Dat probeer ik in ieder geval te doen, zowel in mijn eigen training als ook in het werk met al onze mannen en vrouwen in de fabriek. Als je denkt dat je mij eind vorig jaar op mijn best hebt gezien, wacht dan maar totdat je me dit jaar ziet", sluit Hamilton strijdbaar af.

