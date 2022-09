Hamilton: "Houding van Mercedes' F1-auto wisselt constant"

Mercedes werkte een moeizaam Belgisch Grand Prix-weekend af. In de kwalificatie klokte Lewis Hamilton een tijd die meer dan een seconde trager was dan de poletijd van Max Verstappen. Zijn race duurde ook niet lang. In de eerste ronde toucheerde de Brit met Fernando Alonso, alvorens hij de auto in Blanchimont naast de baan parkeerde. Mercedes sloeg echter terug in Zandvoort. Hamilton pakte de vierde startpositie. Een eerste startrij was volgens de rijder mogelijk geweest, maar de Brit moest van zijn gas door de spin van Sergio Perez. De renstal krijgt beetje bij beetje meer grip op de W13, maar de vorm wisselt nog wel.

Op de vraag van Motorsport.com of Hamilton verwacht dat Zandvoort beter gaat verlopen dan Spa, antwoordt hij. "We zien dat de potentie er is. Ik heb alleen geen idee of de auto zich in de komende Grands Prix goed gaat gedragen. Het lijkt op mood swings en op de karakteristieken van een mens. Je hebt geen idee met welk been de auto uit bed is gestapt." Volgens de zevenvoudig wereldkampioen hebben de engineers inmiddels een beter beeld waarom de W13 niet goed presteerde in België. Hij zegt dat Mercedes daar bepaalde zaken anders had moeten aanpakken. "We onderzoeken dingen om er zeker van te zijn dat we per race beter voorbereid zijn. Maar op dit soort banen [Zandvoort] werkt onze auto sneller door de rijhoogte enzo."

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde de data van de kwalificatie dat Hamilton slechts een tiende seconde achter de snelste tijd van Verstappen zat, voordat hij zijn rondje moest afbreken. Dit was een grote ommekeer in vergelijking met Spa. De kwalificatie aldaar bestempelde de Oostenrijker als onacceptabel en Mercedes' slechtste kwalificatie in tien jaar. "We begrijpen het een en ander nu wel beter", zegt Wolff tegen Motorsport.com. "We hadden ook wel voorspeld dat het hier beter zou gaan door alles wat we leerden in België. We staan er nu bij. Onze auto was competitief in de kwalificatie. Dat zagen we al vanaf de trainingen, dus onze voorspellingen kloppen. Het is zaak vanaf hier weer verder te bouwen. We benaderen het nu vanuit wetenschappelijk oogpunt. Wat is de juiste weg voor ons? Wat betekent dit voor ons huidige concept? Ik ben liever verward en snel, dan traag en en dat alles duidelijk is."

Video: Hamilton slachtoffer in kwalificatie Dutch Grand Prix