De zevenvoudig wereldkampioen maakte vorig jaar de overstap naar Ferrari, maar stelde uiteindelijk teleur door als zesde te eindigen in het kampioenschap. Hij kwam 86 punten tekort op teamgenoot Charles Leclerc en bleef zonder Grand Prix-overwinningen.

De Brit maakte regelmatig een aangeslagen indruk. Op een gegeven moment noemde hij zichzelf zelfs 'waardeloos' en suggereerde hij dat Ferrari 'waarschijnlijk van coureur moest wisselen' nadat hij zich in Hongarije als twaalfde had gekwalificeerd – niet eens zijn slechtste resultaat dat seizoen.

Volgens Lewis Hamilton lag een deel van zijn tegenvallende vorm aan het feit dat de SF-25 zonder zijn inbreng was ontwikkeld, omdat hij destijds nog bij Mercedes reed. Dat er in 2026 een compleet nieuwe auto in de Formule 1 werd geïntroduceerd, was voor hem iets om naar uit te kijken. Hamilton gaf ook herhaaldelijk aan ernaar uit te kijken zijn 'DNA' in de Ferrari van dit jaar te stoppen. Na de vierde testdag in Bahrein is hij ervan overtuigd dat dit ook is gelukt.

"Ik heb deze winter veel tijd besteed aan het opnieuw opbouwen van mezelf, om alles weer scherp te krijgen en om mijn lichaam en geest weer op een veel betere plek te krijgen", zei de 41-jarige coureur woensdag. "Ik heb me eerlijk gezegd in lange tijd niet zo gevoeld als nu, mede door veranderingen binnen mijn team. En met de auto zijn we tot nu toe ook behoorlijk goed begonnen."

Lewis Hamilton: "We werken beter samen dan ooit tevoren." Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De veranderingen in het team waar Hamilton op doelt, omvatten onder meer een wissel van race-engineer, nadat Riccardo Adami binnen Ferrari een andere rol heeft gekregen. Daarnaast nam de Brit afscheid van zijn manager Marc Hynes.

"Het is bovendien een spannende tijd met deze nieuwe generatie auto's, omdat alles nieuw is en iedereen het al doende moet uitvinden", ging hij verder. "Vorig jaar zat ik vast aan een auto die ik eigenlijk had geërfd. Deze auto heb ik de afgelopen acht tot tien maanden mede kunnen ontwikkelen in de simulator, waardoor er echt een stukje van mijn DNA in zit. Daardoor voel ik me hier veel meer mee verbonden."

Hamilton is ervan overtuigd dat hij in 2026 een stap kan zetten. "Mijn vertrouwen in het team is nog steeds exact hetzelfde: ik heb honderd procent geloof in dit team en in wat ze kunnen", vervolgde hij. "Dat is ook waarom ik hierheen ben gekomen. En ik wist dat we niet direct succesvol zouden zijn. Daarom tekende ik ook een langer contract. Dit soort trajecten kosten nu eenmaal tijd. We hebben als team echter enorm veel geleerd van vorig jaar en er zijn veranderingen doorgevoerd. Iedereen wil continu verbeteren en ik denk dat we beter samenwerken dan ooit tevoren. Ik kijk dan ook met vertrouwen naar de toekomst."