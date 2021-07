Hamilton: "Hopelijk krijgen we het beeld van begin 2021 terug"

Hamilton staat al vijf wedstrijden droog en heeft zijn achterstand in het kampioenschap zien oplopen tot 32 punten. Op Silverstone krijgt de Brit echter een fraaie kans voorgeschoteld om het momentum te keren. De Mercedes-coureur is recordhouder op de befaamde omloop en kan dankzij een uitverkocht huis rekenen op veel steun. Belangrijker dan die factoren is nog de vraag wat de upgrades van Mercedes precies opleveren. "We hebben veel kleine vernieuwingen op de auto dit weekend, maar de totale upgrade is niet enorm groot. Zeker niet als je naar het huidige gat [met Red Bull] kijkt. Maar goed, hopelijk helpt dit wel om het gat deels te dichten."

De nummer twee uit het WK verwacht niet dat Mercedes meteen op ooghoogte komt met Red Bull Racing, maar hoopt terug te keren naar het beeld van de seizoensopener in Bahrein. "In de eerste vier races van dit seizoen hadden we een auto om mee te kunnen vechten. Dat maakte de strijd [met Verstappen] voor mij geweldig. Maar in de maanden daarna hebben zij een grote stap gezet, waardoor we dat gevecht in de voorbije races niet meer aan konden gaan. Ik ben hoopvol en werk ook zo hard mogelijk om ons weer in de positie te brengen waar we begin dit jaar in zaten", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Juist daardoor is het seizoen zo enerverend begonnen voor alle fans. Als de onderlinge verschillen klein zijn, spelen de coureurs een grotere rol. Ik ben hoopvol dat dit beeld terugkomt."

De ommekeer moet voor een belangrijk deel in Silverstone tot stand komen. Complicerende factor is echter dat Mercedes slechts één training heeft om het vernieuwde pakket af te stellen voor de kwalificatie op vrijdag. Voor ieder team zal het aangepaste tijdschema een uitdaging van jewelste vormen, maar nog meer voor een team dat moet uitvinden hoe een uitvoerig pakket met updates in de praktijk werkt. "Het nieuwe format is zeker een belangrijk aspect voor ons. Het is erg makkelijk om iets verkeerd te doen in deze opzet, maar tegelijkertijd biedt het ook kansen. En juist dat element vind ik zo spannend. We hebben de afgelopen weken keihard gewerkt en ik hoop dat dit circuit iets beter bij ons past dan de banen van de voorbije weken. Hopelijk is een spannend gevecht met Red Bull dan weer mogelijk."

F1-update: De donderdag in Silverstone besproken