Mercedes hield afgelopen winter vast aan het concept van de geplaagde W13, aangezien het na de zege in Brazilië potentie alsnog zag in de ‘sidepodloze’ bolide. Maar het team wist, zo liet teambaas Toto Wolff na de Grand Prix van Saudi-Arabië weten, al vóór de eerste race in Bahrein dat het concept op de schop moest. In de winter werd er namelijk wel vooruitgang geboekt, maar niet zoveel als dat tijdens de testdagen nodig bleek. Daarom richt Mercedes zich op flinke updates die de auto beter moeten maken, waarbij Wolff toegaf dat hij zich niet zou schamen als zijn team onderdelen van de Red Bull RB19 kopieert.

De eerste updates staan gepland voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Daar moet echter 'geen wonder' van verwacht worden, temperde Wolff direct de verwachtingen. Maar dat is niet genoeg voor Lewis Hamilton, die waarschuwt dat Red Bull alleen maar beter zal worden, waardoor het voor de concurrentie ook lastiger wordt om ze in te halen. "Ik weet dat het lang kan duren voordat we een auto kunnen inhalen", zegt Hamilton.

"Kijk maar naar Red Bull, zij zullen waarschijnlijk alleen maar blijven ontwikkelen. Hoewel, sommige auto's raken qua performance een plafond. Op een gegeven moment kan het niet maar blijven gaan, maar zij misschien wel. Zij hebben een geweldig team, dus ik weet zeker dat zij meer downforce zullen toevoegen. We moeten ervoor zorgen dat als we iets veranderen, dat we er hopelijk niet te ver vanaf staan en dat het ons niet de rest van dit jaar gaat kosten om de kloof te dichten", hoopt Hamilton dat zijn werkgever snel orde op zaken stelt.

Gevraagd wat hij verwacht van de nieuwe looks van de W14, geeft Hamilton aan dat hij hoopt dat deze direct een stap vooruit vormt. Dat betekent ook dat de aangepaste auto het makkelijker moet maken voor de doorontwikkeling. "Iets in mij hoopt dat we een truc vinden en we ons meteen op het juiste pad bevinden, niet al te ver van de rest vandaan. We hebben in het verleden laten zien dat we ons snel kunnen ontwikkelen en ik hoop dat dat ook het geval is als de potentie van de auto meer te zien is. De jongens kunnen dan vol gas de gekozen richting op. Ik ben dankbaar dat ze openstaan voor een switch en niet vastzitten aan wat we hebben", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.