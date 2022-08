Hamilton hoopt dat Vettel jonge F1-coureurs inspireert

Aan de vooravond van de Grand Prix van Hongarije kondigde Sebastian Vettel aan eind 2022 de Formule 1 te gaan verlaten. Samen met Lewis Hamilton kaartte de viervoudig wereldkampioen via de sport diverse wereldproblemen aan. De aandacht van Vettel gaat vooral uit naar de klimaatcrisis en milieuproblemen, waar Hamilton meer bezig is met LGBTQ+-rechten en racismebestrijding.

De Brit hoopt dat Vettel de nieuwe generatie heeft geïnspireerd om na zijn vertrek zich ook meer te laten horen over wereldproblemen. “Ik hoop echt dat hij de volgende generatie inspireert, dat ze hun platform meer gaan gebruiken en zich realiseren dat het niet alleen om hen en hun auto draait. Het gaat om iets veel groters dan dat. Ik hoop echt dat we meer mensen zoals Seb gaan zien. Maar er zijn geen garanties, want hij is uniek.”

Na het vertrek van Vettel is er nog maar een handvol rijders over wat tien jaar geleden ook al op de grid stond: Hamilton, Red Bull-coureur Sergio Perez, McLaren-rijder Daniel Ricciardo en Aston Martin-aanwinst Fernando Alonso. Hoewel de grid dus steeds jonger wordt, is de sport niet per se slechter af concludeert Hamilton: “We hopen dat ons werk resulteert in een betere plek. Dat heb ik altijd geprobeerd, dat heeft Seb gedaan: de discussie aanwakkeren om de sport beter achter te laten dan hoe wij hem gevonden hebben. Seb heeft daar een grote rol in gespeeld, maar er is nog veel werk te verzetten. Ik hoop in elk geval dat de sport verbeterd is. Zo niet, dan hebben we verschrikkelijk veel tijd verspeeld.”