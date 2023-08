Hamilton: Verstappen kan alle resterende F1-races winnen

Het is al een poos geleden dat we voor het laatst Lewis Hamilton op het hoogste treetje van het podium zagen. Sinds de Saudische Grand Prix van 2021 is het de Mercedes-coureur niet meer gelukt om de zege te pakken. Toch is de uit Stevenage afkomstige rijder niet bij de pakken neer gaan zitten. Sterker nog, Hamilton voelt zich scherper dan ooit nu het bij Mercedes minder goed gaat. "Het is niet moeilijk, want er zijn altijd een paar gebieden waar we ons kunnen verbeteren", vertelt Hamilton op de persdag in Zandvoort. "Op de achtergrond zijn we [hoe we werken] aan het fine-tunen. We zijn constant aan het onderzoeken hoe we onze processen kunnen verbeteren, we maken continu aanpassingen. Ook communiceren we beter, alle afdelingshoofden krijgen nu de juiste informatie binnen. Dan kunnen ze dieper op bepaalde gebieden ingaan, of het nou stuiteren is, het karakter van de auto is of de balans in de bochten. Dat soort dingen."

Dit seizoen is het duidelijk dat Red Bull een maatje te groot is voor Mercedes. Zeker met Max Verstappen aan het stuur is de RB19 zo goed als onverslaanbaar. "Er is een grote kans dat ze elke race winnen. Ik blijf hoopvol dat we ze op een gegeven moment kunnen verslaan, of dat nou dit weekend of ergens anders is. Als ze fouten maken, dan staan wij klaar om daarvan te profiteren. Hij [Max Verstappen] heeft nog geen fout gemaakt en het team ook niet. Dus ja, ze kunnen elke race winnen."

Hamilton veel betrokken bij ontwikkeling W15

In de Mercedes-fabriek in Brackley wordt momenteel volop gewerkt aan de W15, waarmee de renstal volgend jaar de uitdager van Red Bull wil worden. Hamilton verklaart daar al veel mee bezig te zijn, ondanks dat zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt: "Ik heb al veel tijd gehad om daar met het team aan te werken. Ik ben ook meer betrokken geweest bij welke richting we volgend jaar op willen gaan. Als ik dan een stap terugzet, dan zorg ik dat ik mentaal en fysiek fit ben. Gelukkig heb ik ook andere dingen die me gemotiveerd houden, zoals de film. Ik wacht dus gerust af." Volgens Hamilton zijn de prestaties van dit seizoen ook belangrijk voor de bolide waarmee ze in 2024 aan de start verschijnen: "We leren meer en meer van het karakter van de auto, van de luchtstromen, hoe de auto rijdt in de verschillende bochten. Ook over de hoge, lage en medium-downforce afstellingen leren we steeds meer. We krijgen continu data die we kunnen analyseren en ik leer elke keer dat ik in de auto stap meer."

Prestatie van Mercedes dit jaar onderbelicht

Mercedes is met Ferrari en Aston Martin in gevecht voor de tweede plek bij de constructeurs. Voor het weekend in Zandvoort heeft de Duitse renstal deze in handen, maar zowel Aston Martin als Ferrari zit op het vinkentouw. Volgens Hamilton wordt deze prestatie erg onderschat. "Het is een fantastische prestatie", verklaart de recordkampioen. "Ik heb het idee dat men daar te makkelijk overheen kijkt. Ik ben trots op het team en de voortgang die we geboekt hebben."

Voor de Grand Prix van Nederland heeft Mercedes weer kleine updates gebouwd, iets wat Hamilton verwelkomt. "Alle verbeteringen in de downforce helpen", verklaart de 38-jarige rijder. "Ik ben dankbaar voor iedereen in de fabriek die ondanks deze moeilijke tijden blijft pushen. Ze blijven gefocust en geloven dat op een gegeven moment we weer het geluk aan onze zijde vinden."