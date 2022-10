Hamilton: Hobbels COTA voelden verschrikkelijk in Mercedes F1-auto

Van het Circuit of The Americas was al bekend dat het een hobbelige baan was, maar afgelopen winter werden de slechtste delen van het circuit opnieuw geasfalteerd om de situatie te verbeteren. Hoewel de MotoGP-rijders eerder dit jaar nog relatief tevreden waren, stuiterden de F1-bolides op sommige punten weer flink over de baan. Dat gold ook voor de Mercedes van Lewis Hamilton. De regerend constructeurskampioen kampte dit jaar met porpoising en bouncing, maar na een reeks upgrades leken de problemen verholpen. In de Verenigde Staten lijkt het team even terug bij af.

"Verschrikkelijk, mijn God", zegt Hamilton over het gevoel in de W13 op de hobbels in Austin. "Na Montreal ben ik hier gekomen en reed ik met de auto van vorig jaar. Toen was het heel goed en ik weet nog dat ik bij het uitstappen een lach van oor tot oor had. Het asfalt was zo glad en ik had veel downforce en vermogen. Dit jaar hebben we wat vermogen verloren door de biobrandstof, maar de auto is ook enorm stijf... Gelukkig heb ik niet veel vullingen, want anders waren ze er dit jaar allemaal uitgekomen. Het is zo, zo hobbelig. Ik hoop echt dat we volgend jaar een minder hobbelende auto hebben."

Mercedes heeft de laatste upgrades van het seizoen meegenomen naar Austin, met onder meer een nieuwe voorvleugel en een aangepaste vloer. Volgens Hamilton was de verbetering al merkbaar in de eerste vrije training. "Alles verliep volgens plan. Ik heb de auto heel gehouden en dat is goed. Ik voelde absoluut verbeteringen in de auto. Aan de tweede training hadden we niets qua snelheid, maar de eerste training was best goed. Ik hoop dat we vanavond wat veranderingen doorvoeren en dan zien we zaterdag waar we precies staan. Het lijkt erop dat we niet al te ver bij de rest verwijderd zijn."

'Pole lastig, halve kans in de race'

Teamgenoot George Russell sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat de upgrades prima werkten. De eerste training was voor iedereen een rare sessie met enkele teams die ietwat onverwacht heel snel leken, terwijl andere teams niet zo snel waren als wij hadden verwacht. En na VT2 waar we niet echt iets aan hadden, weten we niet echt wat de pikorde is", geeft hij de onzekerheid aan die nog heerst na de tweede training, waarin de Pirelli-banden voor 2023 werden getest. Toch is ook bij de jonge Brit het gevoel goed. "De auto ziet er tot nu toe sterk uit en dat is veelbelovend. Vroeg op de dag krijg je altijd wel een indicatie of het een goed of zwaar weekend wordt. We zitten halverwege, de auto heeft wel eens slechter aangevoeld. Maar we weten niet wat Red Bull en Ferrari gaan doen als ze zich morgen weer laten zien."

Zaterdag krijgen Mercedes en Russell tijdens VT3 nog één uur om de afstelling te optimaliseren met het oog op de kwalificatie en de race. Vooral in de race verwacht de coureur uit King's Lynn wel potten te kunnen breken. "Ik denk dat het wel goed komt. Hopelijk halen we Q3 en strijden we dan om de posities in de top-zes. Ik vermoed dat we dit weekend voor de auto's in de middenmoot staan, maar ik heb in deze sport geleerd dat je niets voor lief moet nemen. We gaan zo hard werken als we kunnen om ervoor te zorgen dat we een snelle auto hebben. Pole is altijd lastig voor ons, maar de race is op zondag en ik denk dat we een halve kans hebben."

