Het is dit weekend tropisch warm op Monza. Dat is al uitdagend genoeg, maar Lewis Hamilton kreeg er vrijdag nog een obstakel bij achter het stuur van zijn Mercedes W15. “Het was belachelijk heet in de wagen”, reageerde de zevenvoudig wereldkampioen na afloop. Dat leek het gevolg te zijn van een technisch mankement. “Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar waarschijnlijk was er lekkage bij een radiateur. Het was in elk geval ontzettend heet, alsof je in de sauna zit zonder onderbroek aan”, lachte Hamilton.

Niettemin reed Hamilton de snelste tijd in de tweede oefensessie. De Brit bleef zijn landgenoot Lando Norris met een verschil van 0,003 seconde voor. “Het was een goede dag”, vervolgde Hamilton. “Over het algemeen voelde ik me best goed. Het nieuwe asfalt is enigszins uitdagend en de nieuwe kerbs ook, maar de auto voelde vanaf het begin goed aan. Gedurende VT1 worstelden veel mensen met graining, wij ook. In de pauze hebben we goede veranderingen doorgevoerd, waardoor de wagen nog beter aanvoelde in VT2.”

Toch kan Mercedes niet achterover leunen, benadrukte Hamilton. “We hebben nog werk te doen op een paar gebieden. Dan denk ik aan de lange runs. Dat is de uitdaging op dit moment. Ik heb een goed gevoel voor zaterdag, maar het werk dat we in de fabriek en simulator gaan verrichten wordt belangrijk. We moeten voorzichtig zijn met de setup, dat we de auto niet te veel veranderen, zoals we in het verleden wel hebben gedaan.”

Russell: “Niet mijn meest productieve vrijdag”

George Russell stond zijn auto voor de eerste vrije training af aan Kimi Antonelli. Tot overmaat van ramp miste hij ook het eerste deel van de tweede sessie, omdat zijn W15 hersteld moest worden na de crash van Antonelli. “De monteurs hebben geweldig werk verricht door de wagen klaar te krijgen voor VT2”, aldus Russell. “Ook al heb ik vertraging opgelopen, ik heb toch nog een half uur kunnen rijden.”

“De auto lijkt snel te zijn, met Lewis bovenaan de tijdenlijst”, ging Russell verder. Hij weet nog niet wat hij van de rest van het weekend kan verwachten. “Ik heb maar drie of vier snelle rondjes gereden, dus het was niet mijn meest productieve vrijdag ooit. Dus ik heb echt geen idee. Ik heb een halve sessie gereden met oude onderdelen. Lewis reed met de nieuwe onderdelen en die leken aan de verwachtingen te voldoen, dus ik vertrouw erop dat we daarmee verder gaan”, besloot Russell, die de dag afsloot op P6.

